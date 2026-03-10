Reynosa, Tamaulipas.- Manuel González Carrizales, alias "El Cherrys", lugarteniente del Cartel del Golfo fue detenido gracias a un operativo implementado por Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la colonia El Anhelo, en Reynosa, Tamaulipas.

González Carrizales pertenecía a la facción Metros y es presunto responsable de agresiones con drones a cuerpos de seguridad en la frontera chica o zona ribereña.

De acuerdo con información preliminar, el detenido es considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en los ataques registrados en días recientes en municipios de esa región fronteriza.

Entre las acciones que se le atribuyen se encuentra una agresión con drones contra el encargado de seguridad en Gustavo Díaz Ordaz.

Asimismo, se le relaciona con la logística y ejecución de bloqueos carreteros mediante la quema de vehículos en distintos puntos de la Ribereña.

Tras su detención, fuerzas federales mantienen el despliegue de seguridad en la región para reforzar la vigilancia y evitar nuevos hechos violentos.

