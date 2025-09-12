Más Información

Dzilam de Bravo, .- Un , tras sufrir una descompresión frente a las costas de este puerto.

De acuerdo a información de la Policía Municipal de Dzilam de Bravo, el joven, identificado como Pablo D.P.G. de 27 años de edad, realizaba actividades de buceo en altamar, junto a su padre y hermano, cuando comenzó a presentar hasta que finalmente perdió el sentido.

De inmediato regresaron al puerto y llevaron al buzo a la compañía pesquera donde laboran, donde fue subido a automóvil particular que lo trasladó a un hospital en Motul.

Al llegar presentaba signos vitales débiles por lo que fue ingresado de emergencia al hospital del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS), pero falleció minutos después.

De acuerdo con vecinos y conocidos, la familia del joven se dedicaba a la pesca furtiva, actividad que viola las disposiciones de veda vigentes.

Hay que señalar que Dzilam de Bravo es un foco rojo por la pesca furtiva, delito que ha generado múltiples denuncias por parte de pescadores locales y ha derivado en operativos de las autoridades en esta zona costera.

cr

