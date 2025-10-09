Juxtlahuaca.– Familiares y autoridades buscan a Lesli Hernández Pérez de 14 años de edad de la comunidad de Santiago Nuxaño, ubicado en el municipio de San Miguel Tlacotepec; suman cuatro menores de edad desaparecidos en Oaxaca en lo que va del mes de octubre, de acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la menor Lesli Hernández Pérez de 14 años, está desaparecida desde el pasado 01 de octubre, cuando se le vio por última vez en la calle Hidalgo, en Santiago Nuxaño, ubicado en la región de la Mixteca.

Como seña particular, tiene cicatriz tipo quemadura en la sien del lado derecho y un lunar en la comisura labial inferior del lado derecho.

Buscan a la menor Cohintia Isabella en Oaxaca (09/10/2025). Foto: Especial

Cuando desapreció Leslie vestía de pantalón de tela color beige, llevaba tenis marca nike color negro con rojo.

La menor es de complexión delgada, con una estatura de aproximadamente 1.50 metros, es de tez morena clara, cara redonda, frente mediana, cejas depiladas, ojos grandes, de iris café obscuro, nariz pequeña de base estrecha, boca grande, mentón redondo, cabello lacio, corto y de color negro.

Buscan al menor Moisés Santos, Oaxaca (09/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Fiscalía de Oaxaca, son cuatro menores de edad desaparecidos en Oaxaca hasta este 09 de octubre: Camila Ivvana Martínez Villanueva de 14 años; Cohintia Isabela Leyva Lorenzana de 17 años de edad; Leslie Hernández Pérez de 14 años de edad y Moisés Santos Cruz de 16 años.

Buscan a la menor Camila Ivanna en Oaxaca (09/10/2025). Foto: Especial

Camila Ivanna Martínez Villanueva de 14 años, fue vista por última vez este 08 de octubre en San Antonio de la Cal; Cohintia Isabela Leyva Lorenzana de 17 años de edad fue vista por última vez también este miércoles 08 de octubre en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca. Y, Moisés Santos Cruz de 16 años desapareció el pasado 06 de octubre en la colonia Jardín en Oaxaca de Juárez, en la capital Oaxaqueña.

De acuerdo a la Red Lupa, en Oaxaca, del 01 de enero al 16 de mayo de 2025, se registraron 27 casos de desaparecidos, “51.05% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 34 años”.

Cuatros menores de edad desaparecidos en Oaxaca (09/10/2025). Foto: Especial

aov