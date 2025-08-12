Tlaxiaco. – Autoridades del municipio de Santo Tomás Ocotepec, ubicado en la Mixteca de Oaxaca, publicaron la ficha de búsqueda de Crispina Alicia Rodríguez Rodríguez de 45 años, originaria de la comunidad Francisco Villa.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, Crispina salió de su domicilio el martes 01 de junio de 2025, aproximadamente a las 07:00 horas de la mañana y hasta la fecha se desconoce su paradero.

La mujer de 45 años es originaria de la comunidad de Francisco Villa ubicada a cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Santo Tomás Ocotepec. Entre sus características: mide aproximadamente 1.50 metros de altura y es de tez morena.

Francisco Villa es un pueblo de apenas 247 habitantes de acuerdo al INEGI 2020. La totalidad de la población habla la lengua Tu´un Savi, y se autonombran como el pueblo Ñu´u Savi.

En el mes de junio del 2025, de acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas (DNOL) de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), reportó la desaparición de al menos 14 mujeres en Oaxaca; entre ellas, dos niñas menores de cinco años y tres menores de 18 años.

El resto de las mujeres, dos tienen 26 años y otras dos, 24 años, el resto es de hasta 56 años.

De las 14 desapariciones reportadas, cuatro ocurrieron en el municipio de San Pedro Pochutla, en la región Costa de Oaxaca; cuatro en la región de Valles Centrales; tres en la región del Istmo de Tehuantepec; dos en a la región de la Cañada y una en la Mixteca, misma que aún no aparece en la lista de la DNOL.

De acuerdo a la Red Lupa, con corte al 16 de mayo de 2025, en Oaxaca hay un total de 760 personas desaparecidas, de los cuales, 255 son mujeres. Ni esta estadística, ni la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Oaxaca (CEBPO) tienen datos segregados sobre mujeres indígenas y afromexicanas desaparecidas.

