San Francisco de Campeche.- Jorge "N" y Jesús "N", presuntos involucrados en una violación tumultuaria, se entregaron de manera voluntaria informó la

La misma dependencia reveló que siguiendo con las pesquisas e investigaciones del caso, dos de los denunciados por Susan Saravia que asegura haber sido víctima de violación tumultuaria se entregaron y la FGDEC ya tiene a los tres presuntos implicados en esta querella.

La FGEC aseguró que continuará con el compromiso de impartir justicia y en apego a las leyes y el respeto y derecho de las partes.

El caso de la universitaria Saravia y su denuncia ha tenido fuerte impacto en la sociedad campechana y a nivel nacional.

