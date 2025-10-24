Más Información

Este viernes, 24 de octubre, la (BUAP) en el lobby de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos de Ciudad Universitaria, se inauguró la “Carteles unidos por la paz”, bajo el lema “La memoria del Holocausto y la educación para la dignidad y los derechos humanos”.

"Es la labor que hacemos cada uno de nosotros para fomentar espacios libres de violencia y está relacionada con valores, actitud y en cómo tratamos a nuestros semejantes, con respeto, inclusión, tolerancia, honestidad y actitud", dijo la rectora, quien dirigió la apertura de la expo.

Omar Aguirre Ibarra, defensor de los Derechos Universitarios, aseguró que las obras buscan hacer reflexionar a los visitantes sobre los derechos humanos y renueva el compromiso de la BUAP con la promoción de una cultura de respeto y una educación por la paz.

Además, el abogado sostuvo que son "parte de un esfuerzo sostenido para garantizar un mundo justo e incluyente si todos actuamos firmemente”.

La exposición de carteles en técnica digital que estará abierta hasta el 31 de octubre, cuenta con la participación de alumnos y artistas invitados.

Al evento acudieron la abogada general, Miriam Olga Ponce Gómez; el vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez López; la directora de la Facultad de Arquitectura, Carola Santiago Azpiazu, y el académico Obed Meza Romero; así como María del Carmen García Aguilar, directora Institucional de Igualdad de Género.

