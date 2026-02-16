Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que avanzan los trabajos periciales tras el incendio registrado el pasado 12 de febrero en la tienda Sam's Club, ubicada en Hermosillo.

Martha López Holguín, directora del Centro de Atención Temprana y Aurora Patricia Orduña Pastrana, directora general de Servicios Periciales, detallaron las primeras diligencias realizadas luego de que concluyeran las labores de sofocación del fuego.

De acuerdo con la información oficial, una vez controlado el siniestro y con la autorización de las autoridades de Protección Civil, el sábado 14 de febrero personal de Servicios Periciales efectuó una primera inspección en el inmueble.

Lee también Pareja es vinculada a proceso en Hermosillo, Sonora, por amenazas ligadas a actividades musicales; juez impone prisión preventiva

Previamente, en coordinación con Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, se estableció una ruta segura de acceso que continúa utilizándose para el desarrollo de las investigaciones.

De manera inicial, los peritos localizaron el foco del incendio en el lado norte de la tienda, específicamente en un área donde se encontraban artículos como generadores, impermeabilizantes, baterías para automóvil, detergentes, lavadoras, refrigeradores, suavizantes y mesas plegables, entre otros productos.

Incendio consume tienda del Sam’s Club en Hermosillo, Sonora (12/02/2026). Foto: Especial

Las autoridades precisaron que actualmente se trabaja en la corroboración del punto exacto de ignición, así como en el análisis técnico de los indicios recabados en el lugar, con el objetivo de determinar las causas que originaron el siniestro.

Lee también Gobierno de Guerrero actualiza protocolos de Protección Civil; Evelyn Salgado encabeza reunión de seguridad

Hasta el momento, la FGJE señaló que no se cuenta con elementos que permitan presumir que el incendio haya sido provocado de manera intencional.

No obstante, la investigación continúa abierta y se espera que en los próximos días se den a conocer resultados concluyentes.

La dependencia reiteró que continuará informando a la ciudadanía conforme el avance de las indagatorias lo permita.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov