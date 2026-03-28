Elías Alonso Urbina Cruz, alias El Vaquero o El Vaquerito, exagente de la Fiscalía de Chiapas que fue mencionado en la lista de 21 personajes que estaban en la nómina del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, cumplió más de un mes de haber sido desaparecido presuntamente por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporación acusada de al menos cuatro casos de tortura y desaparición forzada, según organismos de derechos humanos.

De acuerdo con la carpeta de investigación a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, el jueves 19 de febrero a las 14:00 horas Érik Arvizu Figueroa, Rubén Hernández Velasco, alias Wuampi, y Alejandro Martínez Jiménez, alias El Jaguar, comisionados en la base de operaciones de Villaflores, se llevaron a Urbina.

El Vaquerito laboró como agente de la fiscalía estatal durante una década y a su salida trabajó por tres meses en la FRIP, en 2025. Llevaba un año sin trabajo y buscaba reincorporarse a la corporación de seguridad y por eso el 19 de febrero se reunió con un mando en la salida de Tuxtla Gutiérrez a Villaflores.

Ese día, El Vaquerito llegó a las 11:45 horas al punto acordado, pero tuvo que esperar dos horas y 15 minutos para que sus excompañeros llegaran a la cita a bordo de la camioneta Ford con logotipos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, con placas de circulación CS-967-A4.

Urbina Cruz presentía algo porque desde que se subió al vehículo mandó mensajes de WattsApp a su esposa Verónica, en los cuales le dijo que le habían pedido ir a Villaflores, a 100 kilómetros de distancia de Tuxtla, pero mientras conversaba con sus compañeros, aprovechó para mandar su ubicación.

Villaflores es un municipio que está en disputa entre el CJNG-Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG) y el Cártel de Sinaloa.

Luego mandó una foto donde registró con quiénes iba en el ve- hículo táctico. Entre las 15:00 y 15:30 horas envió los dos últimos mensajes a su esposa, y hasta ahora se desconoce si la camioneta llegó a la base de la FRIP en Villaflores, la cual está bajo el mando de César Alexander Madrid Brindis.

A las 16:00 horas, Verónica —quien ha preferido no dar sus apellidos, por seguridad— le preguntó dónde se encontraba, pero ya no hubo respuesta.

Lucía Cruz García, madre de El Vaquerito, reveló que el comisario César Alexander Madrid fue quien citó a su hijo en la salida de Tuxtla, “donde no hay cámaras” para que no hubiera evidencia del levantón en la patrulla de la FRIP.

Cuatro días después del rapto de Urbina Cruz, el 23 de febrero a las 17:00 horas, César Alexander fue detenido por el delito de desaparición forzada, y seis horas después, a las 23:30 horas, fue trasladado a un penal.

“Supuestamente, este comandante era su amigo de mucha confianza y quiero pensar que para eso lo llamó, para ofrecerle un trabajo”, aseguró Lucía Cruz, por lo que solicitó que el comisario diga a dónde llevó su hijo.

“Sobre todo, que me lo regrese. Tenemos pruebas que con él se subió al carro. Estuvo con él, hizo todo el recorrido hasta Cárdenas, donde se pierde la comunicación con la esposa y mi hijo. Hasta hoy, él niega que estuvo con mi hijo”, dice.

En una protesta en la plaza central de Tuxtla, Verónica, esposa de El Vaquerito, confirmó que su esposo trabajó en la fiscalía y tres meses en la FRIP, donde entabló amistad con César Alexander.

“Eran amigos. Ahí es donde conoció a esta persona, con la que se citó y ya nunca más supimos de su paradero. No ha dicho nada, no ha hablado. La fiscalía tampoco me ha dicho dónde puede ser el paradero de mi esposo”, mencionó.

El martes 17 de marzo en Tapachula, el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, calificó como “chismes” las quejas que se han acumulado en contra de los elementos de la FRIP.

En tono molesto, Aparicio confirmó que más de 50 elementos han sido destituidos de la corporación. “Nosotros hemos consultado con alto nivel, con mandos para ver si esa información es verdadera. No hay hasta hoy alguna información”, aseguró.

Presumió que la corporación ha ganado dos primeros lugares en combate a la delincuencia. “Estamos avanzado, tenemos cero robos carreteros, tenemos cero bloqueos carreteros”.

Botón de muestra

El 4 de noviembre de 2024, cuando la FRIP cumplió 11 meses de operación, agentes detuvieron al comerciante Óscar Trinidad Carbajal, a quien le exigian 2 millones de pesos para ser liberado y por días fue torturado y acusado de delitos que se le fabricaron según denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Hasta ahora han documentado 20 casos similares a la detención de Óscar entre 2010 al 2025, pero cuatro de ellos están directamente relacionados con la FRIP.

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