Juchitán, Oax. –La disputa por 32 mil hectáreas de tierras entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, que data de 1972, avivó de nueva cuenta el ambiente de tensión en las últimas 48 horas entre los pobladores de ambos municipios vecinos del Istmo de Tehuantepec.

Durante la noche de ayer y madrugada de hoy, vecinos de la comunidad de Loma Santa Cruz, que pertenece a San Juan Mazatlán Mixe, buscaron refugiarse en la vecina población de Arroyo Cuchara, que pertenece a San Juan Guichicovi.

Vecinos de San Antonio Valles, en medio de la tensión, señalaron que las mujeres y niños andan huyendo para esconderse porque la gente de Santo Domingo Petapa entró a la zona del conflicto agrario a bordo de 10 camionetas.

Lee también Absuelven del delito de tentativa de homicidio al activista oaxaqueño Miguel Peralta; testimonios de diputada morenista eran falsos: Tribunal

El diputado Raynel Ramírez Mijangos, integrante de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Legislatura de Oaxaca, expresó su preocupación ante la posibilidad de que resurja los enfrentamientos en la zona.

Hace un año y por estas fechas, recordó, tres campesinos fueron asesinados en el contexto de ese conflicto, esas muertes siguen impunes y el conflicto sigue sin solución por parte de las autoridades agrarias.

Ramírez Mijangos pidió a las autoridades estatales y federales de justicia que envíen seguridad a la zona porque en Petapa, convocaron a los jóvenes que fueran armados. ¿Por qué piden que lleven armas en lugar de víveres?, preguntó molesto y preocupado el legislador.

Lee también Matan a balazos a tres hombres afuera de un bar en Ixtaltepec, Oaxaca; las víctimas fueron identificadas por sus familiares

En la zona del conflicto agrario, los niños y niñas llevan poco más de un año sin clases, los médicos no van por miedo, al igual que los comerciantes. La tensión, el miedo y regreso a la comunidad de Platanillo, que se quedó sin luz desde anoche.

"La gente de San Juan Guichicovi no tiene nada que ver con el problema agrario, pero la gente de Mazatlán nos busca para resguardarse y por eso pedí hoy, en la mesa de seguridad que nos manden policías", dijo el edil de Guichicovi, Erick Ramírez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses