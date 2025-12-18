Reynosa, Tamaulipas.- Las 400 unidades que transportan materiales peligrosos y que utilizan el Puente Reynosa-Pharr para llegar a Estados Unidos, deberán pagar 100 dólares más por peaje a partir del 19 de diciembre, lo que afectará no sólo a los empresarios, sino al consumidor final.

Edgar Zamorano Santillán, delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) en Tamaulipas, indicó que este incremento los tomó por sorpresa pese a que desde hace 15 días, les dieron a conocer esta nueva disposición.

De acuerdo a un comunicado de la Ciudad de Pharr, Texas, desde el primero de diciembre se aprobó un aumento en las tarifas de peaje para todo vehículo Salvage (exportación definitiva, cruce irregular, chocados, transmigrantes, vehículos usados) en el Puente Internacional Pharr, incluyendo, las unidades de carga de materiales peligrosos.

De acuerdo a un comunicado de la Ciudad de Pharr, Texas, desde el primero de diciembre se aprobó un aumento en las tarifas de peaje (18/12/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

Lee también Ejemplar de águila arpía llega a Zoomat de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; es parte de un programa de conservación y reproducción

Se indica, que a partir del 19 de diciembre, a todos los vehículos se le agregará un aumento de 100 dólares a la tarifa de peaje.

"Se pagaban 44 dólares por camión que transporta estos materiales que pueden ser gasolina, diésel y otros. Este incremento será sólo en el Puente Reynosa-Pharr ya que actualmente están haciendo remodelaciones en el cruce, este aumento no aplica para los puentes de Matamoros y Nuevo Laredo".

El aumento dijo, no lo tenían contemplado en sus costos de operación, por lo que los empresarios de este ramo deberán tomar las medidas necesarias para no verse afectados económicamente.

Lee también Registran aumento en casos de alcoholismo en Yucatán; incremento alcanza 27% en comparación con 2024

"Nos tomó por sorpresa, este cobro no tiene sentido en cuanto a la inflación, la cuestión que ellos están dando es por el peligro de la carga que se maneja, para mitigar riesgos, es un aumento mucho más allá de lo que se esperaba

Más allá de lo que le costará a los empresarios, explicó, se impacta al consumidor.

"El cobro es un accesorio al flete, el transportista lo traslada al usuario final, quien por ejemplo compra carros usados, se les va a aumentar, quien maneja material peligroso como por ejemplo diésel y gasolina impacta directamente. Hasta ahorita solo la ciudad de Pharr aumenta, la ciudad es la que maneja los costos del puente y se da el alza porque están construyendo el puente".

Anuncio sobre aumento de peaje (18/12/2025). Foto: Especial

Lee también Zoológico de León cierra de forma temporal tras revisión de Profepa por muerte de varios animales en cautiverio

Ante este incremento, comentó Zamorano, los transportistas seguramente optarán por usar los puentes de Matamoros, con lo cual tendrán un ahorro al no pagar el peaje, pero se incrementará por ejemplo el gasto en gasolina o de hora hombre.

"Lamentablemente las aduanas de Matamoros y Pharr son los que tienen autorización para el cruce de transporte de carga, muchos transportistas estaban prefiriendo venir a Pharr porque es más rápido cruzar, sobre todo por la modulación de la mercancía, por lo que con este aumento, muchos utilizarán otros cruces".

El delegado de CANACAR comentó que en Tamaulipas, el puente de Nuevo Laredo es el número uno en cruces de transporte de carga, quedando en segundo lugar el Puente Pharr y en tercero el de Matamoros.

"Por Pharr cruzan a diario 2 mil 600 vehículos de carga en general y cabe destacar, que este aumento también se aplicará para quienes cruzan autos usados, lo que también va a pegar en al bolsillo de los clientes finales, la recomendación es que cuidemos los costos para poder hacer un buen presupuesto y hacer el cargo al cliente final porque va a repercutir mucho en los costos del empresario", concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov