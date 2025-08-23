Pachuca.– Una persona perdió la vida tras un ataque armado registrado esta tarde en la colonia San Antonio El Desmonte, en la capital del estado de Hidalgo, donde el agresor fue detenido posteriormente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los hechos ocurrieron sobre la carretera México–Pachuca, cuando la víctima fue atacada por otro sujeto con quien discutía.

Según el reporte oficial, el hombre accionó un arma de fuego en contra de su oponente, quien recibió un impacto en el estómago. La alerta fue emitida por una mujer que informó a las autoridades que su esposo había sido agredido afuera de su domicilio, ubicado en Parque Urbano San Antonio.

Elementos de seguridad pública desplegaron un operativo de búsqueda y, tras el análisis de videovigilancia, se logró ubicar al presunto responsable que había huido a bordo de un vehículo Audi. El automóvil fue localizado en el crucero del Carmen, en el municipio de Tizayuca.

Durante la intervención se detuvo a un sujeto identificado con las iniciales J. L. M., quien portaba un arma corta calibre 9 mm.

Las primeras investigaciones señalan que el móvil del ataque estaría relacionado con una disputa familiar. Tanto el detenido, como el arma y el vehículo, quedaron a disposición del Ministerio Público.

