Cuernavaca, Mor.- Protección Civil Morelos cifró en 240 casas afectadas por las lluvias de anoche y parte de esta madrugada, en los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata, pertenecientes a la zona metropolitana.

En Jiutepec se contaron 110 casas con daños y en Zapata 130, aunque los datos son preliminares y podrán modificarse conforme avancen los censos que realizan autoridades locales en coordinación con la dependencia.

En un comunicado, el gobierno de Morelos informó que mantiene una colaboración interinstitucional para atender a la población y avanzar en la recuperación de las zonas impactadas, en cumplimiento a la instrucción de la gobernadora Margarita González Saravia.

Protección Civil indicó que Jiutepec y Emiliano Zapata son los municipios con mayor impacto, sin embargo, conserva un monitoreo constante en todo el territorio estatal, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a cualquier demarcación que lo requiera.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para el transcurso del día se esperan temperaturas máximas de templadas a cálidas, mientras que las mínimas se mantendrán frescas en distintas regiones de la entidad.

