Pachuca. - Un ataque armado perpetrado en la colonia Paseos de Pradera, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, dejó como saldo dos personas sin vida, luego de que fueron atacadas por sujetos a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia de la entidad, se recibió un reporte en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esa demarcación, ubicada en la zona sur y colindante con Tula. Según la denuncia, se escucharon más de 30 detonaciones de arma de fuego.

Al acudir al sitio, sobre la primera glorieta del fraccionamiento Paseos de la Pradera, localizaron un vehículo compacto con placas de circulación MIEF-97-91 del estado de Oaxaca, el cual cuenta con reporte de robo.

Se precisó que al interior de la unidad se visualizó a un hombre quien, al ser revisado, ya no contaba con signos vitales y presentaba impactos por proyectil de arma de fuego en el cuerpo. Metros adelante se localizó una motocicleta con placas de circulación 49MPJ3 y, a un lado, un hombre boca abajo sin signos vitales.

La segunda víctima también presentaba diversos impactos de arma de fuego en su cuerpo. En tanto, de acuerdo con testigos, los hechos fueron perpetrados por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes luego de disparar en múltiples ocasiones se dieron a la fuga.

La Procuraduría de Justicia inició las investigaciones correspondientes y la carpeta de investigación. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Atotonilco de Tula, colindante con Tula, es una de las zonas con mayor incidencia delictiva en la entidad, donde se registran delitos de alto impacto, además de robo de combustible y narcomenudeo.

