Asesinan a Efrén Neftalí Adame, líder de CTM en Marquelia, Guerrero, e hijo de exalcalde Ometepec

Chilpancingo.- Efrén Neftali Adame García, dirigente de la sección 110 de la Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM) en el municipio de Marquelia, en la Costa Chica, fue asesinado a balazos.

Adame García es hijo del tres veces alcalde del municipio vecino de Marquelia, Ometepec, el priista Efrén Adame Montalván.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 2:30 de la tarde, en pleno centro de Marquelia, hombres le dispararon a Adame García.

El hijo del exalcalde se encontraba en una tienda acompañado de sus hijos, cuando recibió los disparos, uno de ellos en la cabeza.

Adame García tomó protesta como dirigente de la sección 110 de la CTM en Marquelia en septiembre pasado.

Hasta la noche de este viernes, ninguna autoridad, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el gobierno del estado han informado sobre el asesinato del Adame García.

