Asesinan a Efrén Neftalí Adame, líder de CTM en Marquelia, Guerrero, e hijo de exalcalde Ometepec

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Trump asegura que han avanzado en detener drogas de Venezuela, pero "tenemos un problema con México, Colombia"

VIDEO: Registran fuerte explosión en zona industrial, cerca del aeropuerto internacional de Argentina; hay 15 heridos

El Corona Capital 2025 combina clásicos de los 90, nuevas bandas y críticas al poder

Comercios de Paseo de la Reforma colocan vallas y protecciones previo a marcha de la Generación Z

Chilpancingo.- , dirigente de la sección 110 de la Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM) en el municipio de Marquelia, en la Costa Chica, fue .

Adame García es hijo del tres veces alcalde del municipio vecino de Marquelia, Ometepec, el priista .

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 2:30 de la tarde, en pleno centro de Marquelia, hombres le dispararon a Adame García.

El hijo del exalcalde se encontraba en una tienda acompañado de sus hijos, cuando recibió los disparos, uno de ellos en la cabeza.

Adame García tomó protesta como dirigente de la sección 110 de la CTM en Marquelia en septiembre pasado.

Hasta la noche de este viernes, ninguna autoridad, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el gobierno del estado han informado sobre el asesinato del Adame García.

