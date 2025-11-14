Celaya, Gto.- Dos máquinas retroexcavadoras fueron incendiadas este viernes en un inmueble de la colonia Jardines de Celaya, por un presunto hecho de extorsión.

Durante la madrugada, hombres se acercaron al predio, en la calle Azalea, arrojaron botellas con gasolina y prendieron fuego.

El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez señaló que el “Escuadrón Anti-Extorsión” del estado y la Fiscalía General del Estado realizan las investigaciones del ataque.

La empresa afectada es una constructora que presta servicios al Gobierno Municipal, empero Ramírez Sánchez dijo que la agresión fue a una empresa privada.

Al acumularse la quema intencional de vehículos en fechas recientes, en las colonias Álamos, Valle del Real y Jardines de Celaya, agregó que se está avanzando mucho en ver quién está haciendo esas cosas.

“Parece que son los mismos, yo a veces digo cosas, hasta parezco fiscalía, estamos adelantando mucho, se está avanzando mucho en ver qué gentes están haciendo estas cosas y va muy adelantado y lo estamos relacionando“, aseveró.

Explicó que se deduce que es una extorsión “a los constructores”, que incluso podría estar implicada gente que labora con ellos.

El presidente municipal agregó que el equipo Anti-Extorsión está en Celaya desde que iniciaron esos problemas, y que se denunciaron en la fiscalía del estado.

Por su parte, el director de la Policía Municipal, Bernardo Cajero Reyes, indicó que hay coordinación con la fiscalía para determinar a las personas que quemaron los equipos de construcción.

La madrugada de hoy se acudió al lugar en donde incendiaron las retroexcavadoras y con testimonios y cámaras se dio seguimiento al vehículo en el que se desplazaban los autores.

El auto fue encontrado, asegurado y como indicio del hecho se puso a disposición del Ministerio Público.

