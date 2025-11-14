Más Información

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Debemos estar alertas para defender a la presidenta Sheinbaum: Layda Sansores; "ellos creen que una campañita nos va a romper"

Debemos estar alertas para defender a la presidenta Sheinbaum: Layda Sansores; "ellos creen que una campañita nos va a romper"

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Ahora, Betano explica que no puede realizar transacciones económicas tras bloqueo de la UIF; saldos están seguros, dice

Ahora, Betano explica que no puede realizar transacciones económicas tras bloqueo de la UIF; saldos están seguros, dice

Así arranca el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y el regreso nostálgico de Jet

Así arranca el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y el regreso nostálgico de Jet

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Celaya, Gto.- Dos máquinas retroexcavadoras fueron incendiadas este viernes en un inmueble de la , por un presunto hecho de .

Durante la madrugada, hombres se acercaron al predio, en la , arrojaron botellas con gasolina y prendieron fuego.

El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez señaló que el “Escuadrón Anti-Extorsión” del estado y la Fiscalía General del Estado realizan las investigaciones del ataque.

La empresa afectada es una constructora que presta servicios al Gobierno Municipal, empero Ramírez Sánchez dijo que la agresión fue a una empresa privada.

Lee también:

Al acumularse la quema intencional de vehículos en fechas recientes, en las colonias Álamos, Valle del Real y Jardines de Celaya, agregó que se está avanzando mucho en ver quién está haciendo esas cosas.

“Parece que son los mismos, yo a veces digo cosas, hasta parezco fiscalía, estamos adelantando mucho, se está avanzando mucho en ver qué gentes están haciendo estas cosas y va muy adelantado y lo estamos relacionando“, aseveró.

Explicó que se deduce que es una extorsión “a los constructores”, que incluso podría estar implicada gente que labora con ellos.

Lee también:

El presidente municipal agregó que el equipo Anti-Extorsión está en Celaya desde que iniciaron esos problemas, y que se denunciaron en la fiscalía del estado.

Por su parte, el director de la Policía Municipal, Bernardo Cajero Reyes, indicó que hay coordinación con la fiscalía para determinar a las personas que quemaron los equipos de construcción.

La madrugada de hoy se acudió al lugar en donde incendiaron las retroexcavadoras y con testimonios y cámaras se dio seguimiento al vehículo en el que se desplazaban los autores.

El auto fue encontrado, asegurado y como indicio del hecho se puso a disposición del Ministerio Público.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]