Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde hoy y la madrugada del día domingo continúa el pronóstico de la aproximación e ingreso del frente frío No. 14 al noroeste del país con probable nevada en la zona montañosa.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que dicho sistema recorrerá el territorio sonorense durante el sábado y domingo. Además muestra un debilitamiento conforme a la cantidad de precipitación esperada.

Se anticipa que las precipitaciones solo se logren dar de manera ligera a moderada para el sector noroeste y norte del estado.

También mantiene una ligera posibilidad de caída de aguanieve sobre los puntos más altos de la sierra.

Protección Civil pronostica nevadas en la zona montañosa. Foto: Especial

Aún así, se espera que la masa de aire frío genere un marcado descenso en las temperaturas con amaneceres de muy fríos a fríos sobre municipios de la región montañosa y parte del norte.

Asimismo, el ingreso de dicho sistema ocasionará tiempo ventoso durante este fin de semana en todo el estado de Sonora.

Finalmente, se mantiene en vigilancia dos nuevos frentes fríos los cuáles ingresarán sobre el estado durante los días 17 y 19 de noviembre, mismos que reforzarán las condiciones anteriores.

Protección Civil recomendó extremar precauciones ante el cambio brusco de temperaturas y mantenerse bien abrigado.

