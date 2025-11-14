Más Información

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Extorsión tiene de rodillas a los empresarios de México, acusa Coparmex; estrangula economía por falta de Estado, dice

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Impuestos, casinos... los desencuentros de Ricardo Salinas con el gobierno de Sheinbaum

Embajada de EU desmiente memorándum que alerta sobre presunta ofensiva a Grupo Salinas; “es falso”, dice

Embajada de EU desmiente memorándum que alerta sobre presunta ofensiva a Grupo Salinas; “es falso”, dice

Así arranca el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y el regreso nostálgico de Jet

Así arranca el Corona Capital 2025: Bad Bad Hats, Circa Waves y el regreso nostálgico de Jet

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, plátanos y café

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, plátanos y café

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde hoy y la madrugada del día domingo continúa el pronóstico de la aproximación e ingreso del al noroeste del país con en la zona montañosa.

La Coordinación Estatal de Protección Civil () informó que dicho sistema recorrerá el territorio sonorense durante el sábado y domingo. Además muestra un debilitamiento conforme a la cantidad de precipitación esperada.

Se anticipa que las precipitaciones solo se logren dar de manera ligera a moderada para el sector noroeste y norte del estado.

También mantiene una ligera posibilidad de caída de aguanieve sobre los puntos más altos de la sierra.

Lee también:

Protección Civil pronostica nevadas en la zona montañosa. Foto: Especial
Protección Civil pronostica nevadas en la zona montañosa. Foto: Especial

Aún así, se espera que la masa de aire frío genere un marcado descenso en las temperaturas con amaneceres de muy fríos a fríos sobre municipios de la región montañosa y parte del norte.

Asimismo, el ingreso de dicho sistema ocasionará tiempo ventoso durante este fin de semana en todo el estado de Sonora.

Finalmente, se mantiene en vigilancia dos nuevos frentes fríos los cuáles ingresarán sobre el estado durante los días 17 y 19 de noviembre, mismos que reforzarán las condiciones anteriores.

Protección Civil recomendó extremar precauciones ante el cambio brusco de temperaturas y mantenerse bien abrigado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]