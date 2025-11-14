Pachuca.- Alrededor de 150 pobladores del municipio de Tlahuiltepa se manifestaron y cerraron la presidencia municipal en protesta por un presunto caso de nepotismo de la alcaldesa Diana López Rangel.

Los inconformes señalaron que, al interior del ayuntamiento, laboran varios familiares de la presidenta municipal. Además, denunciaron falta de obras, escasa atención a la problemática del municipio y el incumplimiento en la entrega de apoyos.

Afirmaron que dichos apoyos se otorgan de manera selectiva y únicamente en la cabecera municipal, sin beneficiar a quienes realmente los necesitan, sobre todo en esta demarcación que es una de las más pobres del estado y que resultó afectada por las recientes lluvias.

Lee también: Reconocen modelo de la 4T Norteña en Escobedo, Nuevo León; impulsa el desarrollo humanista y social en México

Indicaron que esta situación se ha agravado con la renuncia de personal del ayuntamiento, incluido el director de Obras Públicas y varios colaboradores, lo que deja en incertidumbre los trabajos que se realizan en el municipio.

La inconformidad en contra de la presidenta municipal no proviene únicamente de los ciudadanos, sino también de algunos trabajadores de la alcaldía, lo que consideran una muestra del grado de descontento que se vive en la administración.

Incluso lamentaron que, durante los desastres provocados por la lluvia, la alcaldesa no recorriera las comunidades afectadas, y que cuando realizaba alguna actividad, únicamente fuera para posar para la foto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr