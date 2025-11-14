Más Información

Pachuca.- Hidalgo abrió hoy las puertas al , en el que participan 177 destinos turísticos de todo el país, los cuales promoverán, del 13 al 16 de noviembre, sus tradiciones, gastronomía y cultura. En esta edición, participa como país invitado.

El gobernador , acompañado por la titular de Turismo federal, Josefina Rodríguez, inauguró la séptima edición de este encuentro en un espacio donde convergen las tradiciones, gastronomía, música, danza, artesanías, medicina tradicional y un centro de negocios.

En esta ocasión se cuenta con Nicaragua como país invitado, nación que ha manifestado su interés por replicar este modelo en su territorio.

La titular de Turismo en Hidalgo, Elizabeth Quintanar, señaló que esta edición también contará con la presencia de artesanos. Foto: Especial.
La titular de Turismo en Hidalgo, Elizabeth Quintanar, señaló que esta edición también contará con la presencia de artesanos. Foto: Especial.

De acuerdo con el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, en los destinos turísticos del país operan más de 80 mil negocios familiares y más de 10.7 millones de personas dependen directa o indirectamente del turismo, el comercio y los servicios.

La titular de Turismo en Hidalgo, Elizabeth Quintanar, señaló que esta edición también contará con la presencia de artesanos, un pabellón de medicina tradicional y la participación de 400 artistas en escena.

Este día, con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se abrieron oficialmente las puertas a este tianguis. Durante el evento, el gobernador recordó las dificultades por las que atravesó Hidalgo debido a las lluvias que afectaron gravemente a 28 municipios de la entidad.

Con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se abrieron oficialmente las puertas a este tianguis. Foto: Especial.
Con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se abrieron oficialmente las puertas a este tianguis. Foto: Especial.

El mandatario agradeció el apoyo recibido por parte de los distintos gobiernos estatales y federales, así como de la sociedad civil.

Sin embargo, subrayó: “La vida tiene que seguir y el trabajo debe reflejarse en la dignidad de las personas”. Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, destacó que el Tianguis de Pueblos Mágicos es una estrategia para impulsar la economía de las familias que dependen de la actividad turística.

