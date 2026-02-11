Yautepec, Mor.- Esta noche fue asesinado a balazos Héctor Meza Maldonado, director de Cultura del municipio de Yautepec, en el par vial Oaxtepec-Cocoyoc, cuando viajaba a bordo de un auto en compañía de otra persona, quien resultó con lesiones por disparo de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades sobre un hombre tirado sobre la carretera Oaxtepec–Cocoyoc, en el par vial de la colonia Lucio Moreno de Yautepec, gobernado por la familia Alonso desde hace 15 años.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el funcionario ya no contaba con signos vitales.

Elementos policiacos acordonaron la zona en espera de personal de la Fiscalía General del Estado, que inició las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

El domingo pasado también fue asesinado Héctor Beltrán, ayudante de la colonia Ixtlahuacán, perteneciente al municipio de Yautepec, situado en la zona oriente de Morelos.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre personas detenidas ni el posible móvil del crimen.

