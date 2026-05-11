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Tabasco. - En un rancho, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos aseguraron una aeronave con más de .

En comunicado se informó que, con apego a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, personal del Ejército y Fuerza Aérea, el 10 de mayo del 2026, lograron el aseguramiento de una aeronave ilícita y su carga en el citado municipio.

Aseguran aeronave con más de media tonelada de cocaína en Tabasco; cargamento valdría más de 131 mdp. Foto: Especial.
Aseguran aeronave con más de media tonelada de cocaína en Tabasco; cargamento valdría más de 131 mdp. Foto: Especial.

Detalló que la detección de la avioneta se dio como resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo que realiza el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) y del intercambio de inteligencia permanente entre los miembros de la Conferencia de Interoperabilidad Regional entre países latinoamericanos y del Caribe.

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"Derivado de este mecanismo de cooperación internacional, la Fuerza Aérea de Guatemala confirmó la detección de una traza de interés de una aeronave con dirección a territorio mexicano procedente de Centroamérica, por lo que se activaron dos plataformas Embraer 145 y de la Fuerza Aérea Mexicana (F.A.M.), en funciones de vigilancia, seguimiento y aproximación para la interceptación del vuelo ilícito", detalló la dependencia.

Aseguran aeronave con más de media tonelada de cocaína en Tabasco; cargamento valdría más de 131 mdp. Foto: Especial.
Aseguran aeronave con más de media tonelada de cocaína en Tabasco; cargamento valdría más de 131 mdp. Foto: Especial.

Se informó que, como parte de las acciones conjuntas entre el Ejército y Fuerza Aérea, se activó la Fuerza en Situación de Alerta (Fu.S.A.) de la X Región Militar (Mérida, Yuc.), integrada con un helicóptero B-412 de la F.A.M., misma que se trasladó de Ciudad del Carmen, Camp., al poblado Miguel Hidalgo, municipio de Emiliano Zapata, Tab., logrando ubicar y asegurar una aeronave ligera de ala fija monomotor, que en su interior contenía con características propias de la cocaína y un peso aproximado de 636 kilogramos; con lo que se logró una afectación económica a la delincuencia organizada de aproximadamente 131.6 millones de pesos.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en Tenosique, Tab., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

dmrr

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