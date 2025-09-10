Más Información
Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses
Corea del Sur dice que llegó a acuerdo tentativo con EU sobre surcoreanos arrestados en planta de Hyundai; no enfrentarían sanciones
Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU
NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua
Tapachula.- Una camioneta con 20 paquetes de presunta droga fue asegurada por agentes estatales y federales en un camino de terracería a unos 40 kilómetros de la frontera con Guatemala.
De acuerdo a informes oficiales, durante un operativo con policías estatales y federales en el tramo carretero de terracería del poblado Murillo, se ubicó una camioneta marca Nissan tipo Frontier NP300 en calidad de abandonada, la cual cuenta con reporte de robo.
Al inspeccionarla, localizaron en su interior 20 paquetes confeccionados con cinta, 15 de color negra y cinco blancas, conteniendo narcóticos con las características de la cocaína, con un peso total de 20 kilogramos.
Los paquetes contenían diversas marcas y numeraciones, así como la unidad quedaron a disposición de la subdelegación de la Fiscalía General de la República de esta ciudad.
Hallan restos humanos abandonados al norte de Veracruz; dejan mensajes firmados por el crimen organizado
afcl/LL