Culiacán, Sin a 6 de Sep.- En operativos ejecutados por las fuerzas federales y estatales en cuatro distintos municipios, aseguraron armas, cartuchos útiles, 41 artefactos explosivos, más de tres mil 600 litros de diversas sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas, detuvieron a una persona y recuperaron vehículos con reporte de robo.

Durante un patrullaje conjunto por elementos del Ejército y la Policía Estatal Preventiva por la carretera que conduce del poblado Sacrificio al campo Argentina Dos, localizaron una camioneta L200 Mitsubishi, dentro de un canal hidráulico.

Al revisar la unidad con reporte de robo, se descubrió que en su interior había una mochila, con 16 cargadores abastecidos y 237 cartuchos útiles, al inspeccionar la zona, se encontró tirado un artefacto explosivo artesanal y metros adelante una caja con 40 artefactos más de las mismas características.

Detuvieron a una persona y recuperaron vehículos con reporte de robo. Foto: Especial.

En el mismo municipio, en una de las calles de Campo Romero, se encontró abandonada una camioneta Pick Up, con reporte de robo y sobre el boulevard Alfonso G Calderón, se localizaron dos motocicletas abandonadas Italika, con reporte de robo.

En sus recorridos por el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre que conducía una camioneta Toyota Rav4, en la cual llevaba un rifle automático, cargadores y drogas.

Por otra parte, en los municipios de Culiacán y Cósala, elementos elementos del Ejército documentaron los hallazgos de siete áreas de concentración de sustancias químicas y un laboratorio clandestino inactivo, en donde se localizaron en total 300 litros de ácido clorhídrico.

También, se aseguro cinco bidones, con 250 litros de acetona, cincuenta litros de alcohol etílico, dos tambos con 400 litros de alcohol bencílico, un bidón con 30 litros de alcohol etílico, 210 litros de una sustancia líquida transparente, 150 litros de una sustancia color ámbar, noventa litros de una sustancia color azul y seis costales con sosa caustica.

En un laboratorio clandestino inactivo se localizaron en total 300 litros de ácido clorhídrico. Foto: Especial.

En los siete sitios localizados, se encontró, 50 litros de acetona, ollas, tambores, dos embudos, 20 metros de manguera, un contenedor cilíndrico de acero inoxidable, vacío, ocho bidones, con una sustancia de color ámbar y un reactor con capacidad de mil litros.

Los elementos militares, en diversas acciones efectuadas en los municipios de Culiacán, Cósala y Elota, descubrieron cinco áreas de concentración de materiales químicos, en los que aseguraron mil 200 litros de alcohol bencílico, 960 litros de precursor químico desconocido, 72 bidones, una tina, tambor, garrafas y ollas de peltre

