Más Información

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

Detienen a vicealmirante presuntamente implicado en huachicol fiscal; cae junto a otras siete personas

Detienen a vicealmirante presuntamente implicado en huachicol fiscal; cae junto a otras siete personas

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Aprueban reducción de salarios a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial; serán integrados al ISSSTE

Velocidad, sigilo y letalidad, así son los aviones caza que EU enviará a base aérea de Puerto Rico; sube tensión con Venezuela

Velocidad, sigilo y letalidad, así son los aviones caza que EU enviará a base aérea de Puerto Rico; sube tensión con Venezuela

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Hay 34 mil mdp por aclarar en la CFE de Manuel Bartlett

Culiacán, Sin. Un segundo ataque con a una patrulla de la policía municipal de , se registró sobre el Boulevard Antonio Toledo Corro, en el fraccionamiento Los Sauces, frente a una caseta de vigilancia de la corporación, sin que hubiera personas lesionadas por la detonación.

Primer ataque

El primer ataque, se reportó hace ocho días, en la colonia Flores Mogón, después de que desconocidos lanzaron, un artefacto explosivo contra una patrulla que se encontraba estacionada, ya que los policías se encontraban cenando, el fuerte estruendo movilizó a las fuerzas federales.

Nuevo ataque contra patrulla

Los datos sobre el nuevo atentado contra una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, refieren que personas desconocidas lanzaron artefactos explosivos contra la patrulla estacionada, sin que los responsables fueran detenidos. La explosión activó protocolos de seguridad.

Lee también

No hay elementos lesionados

Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán, señaló que por estos hechos no han resultado personas o elementos de seguridad lesionados, por lo que espera que la Fiscalía General del Estado los investigue y logre identificar a los autores materiales de estos ataques.

Dio a conocer que se evalúa, los costos de las reparaciones de los daños que han sufrido dos patrullas por explosiones, en un lapso de ocho días, sin bajar la guardia en la seguridad de la población.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses