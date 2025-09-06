Culiacán, Sin. Un segundo ataque con artefactos explosivos a una patrulla de la policía municipal de Mazatlán, se registró sobre el Boulevard Antonio Toledo Corro, en el fraccionamiento Los Sauces, frente a una caseta de vigilancia de la corporación, sin que hubiera personas lesionadas por la detonación.

Primer ataque

El primer ataque, se reportó hace ocho días, en la colonia Flores Mogón, después de que desconocidos lanzaron, un artefacto explosivo contra una patrulla que se encontraba estacionada, ya que los policías se encontraban cenando, el fuerte estruendo movilizó a las fuerzas federales.

Nuevo ataque contra patrulla

Los datos sobre el nuevo atentado contra una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, refieren que personas desconocidas lanzaron artefactos explosivos contra la patrulla estacionada, sin que los responsables fueran detenidos. La explosión activó protocolos de seguridad.

Lee también Lanzan artefacto explosivo contra una patrulla municipal en Mazatlán; no hay heridos

No hay elementos lesionados

Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán, señaló que por estos hechos no han resultado personas o elementos de seguridad lesionados, por lo que espera que la Fiscalía General del Estado los investigue y logre identificar a los autores materiales de estos ataques.

Dio a conocer que se evalúa, los costos de las reparaciones de los daños que han sufrido dos patrullas por explosiones, en un lapso de ocho días, sin bajar la guardia en la seguridad de la población.

Lee también Implementan nuevas medidas de seguridad para hospitales en Sinaloa ante hechos de violencia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot