Un nuevo contingente de 150 elementos de paracaidistas fusileros, que se incorporarán a los operativos de vigilancia, arribó a la capital del estado. Este es el segundo grupo de fuerzas especiales que refuerza la presencia militar, ya que el sábado pasado llegaron 180 elementos adicionales.

Las autoridades militares dieron a conocer que, con el objetivo de contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad de la ciudadanía, se incrementaron los efectivos de los diez batallones, los cuales suman dos mil 500 efectivos en la entidad.

Lee también En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Arriban 150 elementos más a Culiacán; refuerzan seguridad con paracaidistas fusileros. Foto: Especial

El sábado pasado arribaron vía aérea a la Base Aérea Militar 10 un total de 180 integrantes del cuerpo de Fuerzas Especiales, como parte del fortalecimiento de la presencia militar en el estado para inhibir delitos y brindar mayor protección a la población.

Asimismo, informaron que la noche del lunes arribaron otros 150 paracaidistas fusileros, quienes realizaron un recorrido por la ciudad como parte de las acciones de vigilancia y disuasión del delito.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL