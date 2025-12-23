Más Información

Un nuevo contingente de 150 elementos de paracaidistas fusileros, que se incorporarán a los operativos de vigilancia, arribó a la capital del estado. Este es el segundo grupo de que refuerza la presencia militar, ya que el sábado pasado llegaron 180 elementos adicionales.

Las autoridades militares dieron a conocer que, con el objetivo de contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad de la ciudadanía, se incrementaron los efectivos de los diez batallones, los cuales suman dos mil 500 efectivos en la entidad.

Lee también

Arriban 150 elementos más a Culiacán; refuerzan seguridad con paracaidistas fusileros. Foto: Especial
Arriban 150 elementos más a Culiacán; refuerzan seguridad con paracaidistas fusileros. Foto: Especial

El sábado pasado arribaron vía aérea a la Base Aérea Militar 10 un total de 180 integrantes del cuerpo de Fuerzas Especiales, como parte del fortalecimiento de la presencia militar en el estado para inhibir delitos y brindar mayor protección a la población.

Asimismo, informaron que la noche del lunes arribaron otros 150 paracaidistas fusileros, quienes realizaron un recorrido por la ciudad como parte de las acciones de vigilancia y disuasión del delito.

LL

