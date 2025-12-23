El ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina, fue asesinado la mañana de este martes en su domicilio ubicado en el centro de la población. El crimen fue confirmado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima fue atacada con arma de fuego, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

La Fiscalía de Oaxaca informó que desplegó un equipo multidisciplinario e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Autoridades de seguridad pública señalaron que, al arribo de los cuerpos de emergencia, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Erasmo Medina también se desempeñaba como empresario del transporte y concesionario de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao, además de ser propietario de un hotel en Zipolite, en la Costa de Oaxaca.

