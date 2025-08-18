Tlaxcala, Tlax.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), a través de la Policía de Investigación, aprehendió a uno de los comandantes y custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso), instalado en la capital tlaxcalteca, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión o cobro de “cuota” en agravio de uno de los presos.

Se trata de Elioenaid N., quien fuera denunciado pública y formalmente, ante la FGJE y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por Ventura N., Persona Privada de su Libertad (PPL), ya sentenciado, en el referido reclusorio.

“Esta detención es resultado de la denuncia presentada por la esposa de la víctima, quien hizo de conocimiento sobre los hechos ocurridos dentro del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala”, remarcó la fiscalía.

En un comunicado de prensa, subrayó que el juez también liberó una orden de aprehensión en contra de Juan Antonio N., vinculado en la misma carpeta de investigación.

Por este mismo caso, el pasado 12 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) separó de su cargo al director del penal de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, a quién Ventura N., acusó de amenazas de muerte en su contra, de sus hijas y esposa, además del delito de extorsión.

El sentenciado, representado por sus familiares y abogados, presentó una denuncia formal, a finales de julio, ante la FGJE y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; asimismo, interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Luego usó las redes sociales para difundir un video, aparentemente filmado dentro del penal, en el que relató y describió las amenazas y la extorsión que viven él y sus familia, y de las que responsabilizó a custodios, autoridades penitenciarias y personal administrativo.

“Temo por mi vida, temo por mi integridad física, temo por mis hijas, mi esposa. Ellas están siendo amenazadas por el director del centro, Juan Antonio Martínez Guerrero, él es el director de la Loma Xicoténcatl, del Cereso de Tlaxcala”, afirma en el material audiovisual grabado el pasado 31 de julio de este 2025.

Aseguró que todo fue consecuencia de que ya no pudo pagar, y también se negó a hacerlo, la “cuota” que le exigen dentro del penal.

“A ellos se les pagaba la cuota. La cuota era desde tres mil hasta quince mil; a veces veinte mil pesos por quincena. Llegó el punto en el que ya no se podía pagar la cuota”, comentó.

Responsabilizó directamente a Martínez Guerrero y a los comandantes Aristóteles Ortiz Conde, Elioenaid Primo Fernández, José Manuel Carrillo; así como a Anyeli Contreras, del área laboral, y al responsable de pedagogía, “José Manuel”.

En su momento, el titular de la SSC, Alberto Perea Marrufo, calificó las acusaciones del sentenciado de solo “dichos”, no obstante, subrayó que habrá una investigación para deslindar responsabilidades e imponer sanciones.

En coincidencia con la denuncia de Ventura N., el pasado 13 de agosto, la SSC realizó un operativo conjunto en los centros de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, donde aseguró 63 envoltorios de presunta droga tipo cristal y cinco teléfonos celulares.

En la operación participaron más de 100 elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal, junto a binomios caninos y observadores de la CEDHT.

