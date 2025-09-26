Mérida, Yucatán.-Desde poco después de las 14:00 horas y hasta cuatro horas después (alrededor de las 18 horas), el servicio se fue reanudando y fue un aguacero vespertino lo que complicó las tareas de reparación de la falla que reportó la central de la CFE.

El corte eléctrico suspendió el servicio de internet y telefonía celular, y la descompostura de los principales semáforos de la ciudad. En el interior del Estado y zonas rurales también tardó entre 2 y 3 horas que regresara el suministro.

Mérida padeció la falta de agua ante el freno de las bombas de extracción por falta de energía.

La península de Yucatán sufrió un apagón masivo, por lo que afectó Cancún, Quintana Roo, Campeche y Yucatán (26/09/25) Foto: Elizabeth RUIZ / AFP

En tanto, el apagón ocasionó que el centro de Mérida, comercios y predios particulares, quedaran sin poder trabajar.

En la mayoría de las escuelas vespertinas se suspendieron labores.

El gobernador Joaquín Diaz Mena se dijo enterado del apagón masivo y que la CFE ya trabajaba para reparar la falla.

Las fallas en el suministro eléctrico cada vez son más frecuentes en la región ya que incluso por ello han habido protestas, plantones y cierre de calles en colonias y municipios de la entidad.

