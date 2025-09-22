Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró el gimnasio-auditorio en la Escuela Normal de Educadoras y, con ello, aseguró que se cumplió el compromiso que hizo el año pasado con esta comunidad educativa de que tendrían un espacio digno para la práctica y las justas deportivas.

La inversión, detalló, fue de uno 12 millones de pesos y recordó que hace tres décadas, cuando su padre Américo Villarreal Guerra fue gobernador de la entidad, construyó los cimientos y la techumbre de este gimnasio-auditorio; además, retomó el respaldo que sus padres brindaron a esta escuela con acciones e infraestructura.

Asimismo, el mandatario estatal morenista mencionó que la Normal de Educadoras es una institución orgullo de Tamaulipas que trasciende a nivel nacional, porque resguarda y difunde la herencia profesional y el amor a la educación de la maestra Estefanía Castañeda.

“Con ustedes y gracias a ustedes estamos recuperando la educación como derecho, como fuente de equidad y movilidad social y, por supuesto, como el motor importantísimo para crear prosperidad compartida, una ciudadanía ética, humanista, que preserva valores esenciales para la paz y la convivencia”, aseveró.

Lee también Canciller De la Fuente llama a la solución en Gaza con Palestina e Israel como Estados

El gobernador Américo Villarreal inaugura gimnasio-auditorio en la Escuela Normal de Educadoras. Foto: Especial

En la ceremonia cívica de honores a la bandera y ante más de 400 alumnas, Villarreal Anaya dijo que en Tamaulipas la transformación comienza en la escuela, “y a ustedes les corresponde garantizarlo”, afirmó.

Y especificó: “Por eso son sembradoras, porque ustedes cultivan a los niños como un verdadero jardín donde se siembran y se cultivan las bases de la sociedad”.

En su momento, Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas del gobierno estatal, explicó a los presentes que el gimnasio “Ingeniero Américo Villarreal Guerra” consta de 877 metros cuadrados de construcción que lo convierte en un recinto completo con muros y acabados de calidad.

Expuso que también cuenta con gradas, foro, sanitarios y vestidores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, aire acondicionado, subestación eléctrica, sistema de sonido y techumbre impermeabilizada con membrana termoplástica.

Lee también Gobernadora de Morelos pide investigar video de supuesto grupo criminal; acusa tintes políticos

El gobernador Américo Villarreal inaugura gimnasio-auditorio en la Escuela Normal de Educadoras. Foto: Especial

“Hace más de 30 años, un gobernador de voluntad y trabajo, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, entregó en este mismo lugar una techumbre que por años fue refugio y punto de encuentro de la comunidad normalista, y hoy aquel legado, que se convirtió en un símbolo de confianza en el futuro, es honrado y prolongado por nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya”, afirmó.

Y en su mensaje de bienvenida a la escuela normal, la maestra Albertina Guadalupe Guajardo Villela, directora del plantel, expresó que este gimnasio significa salud y bienestar a través del deporte, y permitirá fortalecer la excelencia académica al contar con un recinto digno para clases, conferencias, talleres y actividades culturales.

En su intervención, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, mencionó que este gimnasio es parte de los más de 950 proyectos que se han realizado en Obras Públicas con el ITIFE, beneficiando en tres años a más de 256 mil estudiantes, con una inversión total histórica de más de mil 100 millones de pesos.

Villareal Anaya recorrió las instalaciones del plantel y firmó el libro de visitantes distinguidos: “Con mucho orgullo y emoción hoy acudo a secundar la obra de mis padres. A terminar el gimnasio que él inició en esta extraordinaria escuela normal, cimiento de muchos tamaulipecos ilustres sobre los cuales hoy ponemos nuestra esperanza de una mejor sociedad”, escribió.

Y concluyó la visita con el banderazo a 36 unidades nuevas que se destinarán a las tareas de operatividad y supervisión del personal de la Secretaría de Obras Públicas.

El gobernador Américo Villarreal inaugura gimnasio-auditorio en la Escuela Normal de Educadoras. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em