Veracruz es un lugar con mucha cultura y con influencia de varias partes del mundo, por lo que ha sido todo un reto el tratar de promover lo veracruzano, pero nada es imposible a palabras del pintor Milburgo Treviño, un icono artístico, ganador de cuatro premios nacionales de pintura y cuatro premios nacionales de cartonería como representante de arte popular.

Nacido en Veracruz, en 16 de julio de 1938, curiosamente en el edificio del Instituto Veracruzano de la Cultura —donde su obra ha sido expuesta en varias ocasiones—, pero que en ese entonces era hospital.

Con antepasados de sangre indígena, ha dedicado su vida al rescate, la difusión y conservación de la cultura veracruzana, que cuenta con una gran cantidad de temas que los artistas pueden proyectar a través de su obra.

Un homenaje a uno de los grandes.

Este año, el ya tradicional altar de muertos de cartonería del Maestro Milburgo hará homenaje a uno de los grandes, Agustín Lara, El Flaco de Oro. Foto: Patricia Morales.

Este año, el ya tradicional altar de muertos de cartonería del Maestro Milburgo hará homenaje a uno de los grandes, Agustín Lara, "El Flaco de Oro", que estará acompañado de más de 200 piezas y una orquesta sinfónica y jarochas cantantes, todo pensado a gran detalle.

“Cada altar cuenta con más de dos años de planeación, llevaba años ideando como rendir homenaje a Agustín Lara y que mejor forma que esta, ahorita ya tengo las figuras del año próximo que será una representación del mercado Hidalgo, vendedores, compradores; también ya tengo seis o siete comparsas en obra negra para dar vida al carnaval y mi último proyecto de vida es hacer el mar, con sus bañistas, ya estoy cansado, he estado delicado de salud, un infarto, cinco operaciones de hernia, me extirparon la vesícula y ahorita me está afectando la humedad”, explica.

El altar del maestro Milburgo es único, la forma tan detallada y original en la que va haciendo cada una de las piezas, dando ese toque especial. Foto: Patricia Morales.

El altar del maestro Milburgo es único, la forma tan detallada y original en la que va haciendo cada una de las piezas, dando ese toque especial y expresiones que pone en cada una de ellas, para adentrarnos en sus temáticas y estará expuesto a partir del 1 de noviembre en la Sala de Atarazanas en el puerto de Veracruz.

“Desde que tengo uso de razón poníamos altar en casa, pero eran otros tiempos y la formación era otra, recuerdo que antes de ir a la escuela, teníamos que dejar la casa limpia, la calle barrida e irnos desayunados, era otra disciplina, hace como 50 años, llego un amigo pintor a un taller que tenía en el centro y me dijo que porque no ponía mi altar para que lo apreciara el público, se le hacía muy peculiar, así que me animo y lo hice, recuerdo que fue mucha gente a verlo y son de esas satisfacciones que como artistas te quedan, porque dinero no hay mucho”, recuerda.

