San Cristóbal de las Casas.- El alcalde de Huehuetán, Sixto López Pérez, de Redes Sociales Progresistas, que percibe un salario mensual de 88 mil 521.38 pesos, regaló un millón de pesos en efectivo, dinero que dijo eran ahorros del salario mensual, pero también entregó herramientas de ayuda a personas con capacidades diferentes.

López Pérez, que preside la fundación “Una gota de amor para tu vida”, encabezó un evento con motivo al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el parque central de Huehuetán, en la costa de Chiapas.

En el evento, el alcalde entregó 700 apoyos a igual número de personas como sillas de ruedas, despensas, muletas, bastones y despensas alimenticias.

Los aparatos o herramientas para personas con discapacidad diferente fueron aportados por empresarios, personas altruistas y otros.

Pero el ayuntamiento aportó un millón de pesos en efectivo que entregó en sobres de color amarillo. "Yo conozco las necesidades de mi pueblo porque vivo aquí, porque camino estas calles y porque veo todos los días lo que la gente sufre. Prometí que, si lograba juntar esta cantidad, la donaría completa, y hoy cumplí", dijo López Pérez en el evento.

Foto: Facebook DIF Huehuetán 2024-2027

En septiembre pasado, alias “El amigo Sixto” presumió moverse en una camioneta GMC Sierra Denali valuada en 1 millón 858 mil 400 pesos, costo que equivale a casi dos años de salario que percibe como alcalde.

Según la Secretaría de Hacienda de Chiapas, solo en el mes de enero del 2025, el Ayuntamiento de Huehuetán ejerció un presupuesto de 4 millones 663 mil 257 pesos.

El costo de la camioneta representa un 39% del total del dinero que destina para obras, sueldos y otros gastos en el municipio.

Con estudios de educación primaria, “El amigo Sixto”, de 50 años, acostumbra a presumir a sus paisanos de Huehuetán que a los 13 años emigró a los Estados Unidos.

Además, se dice fundador de la organización Una gota de amor por tu vida y es coordinador de RSP en el municipio

Huehuetán, con un poco más de 40 mil habitantes, tiene el 13,4% de la población en extrema pobreza, según la Secretaría del Bienestar.

Foto: Facebook DIF Huehuetán 2024-2027

