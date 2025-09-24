San Cristóbal de las Casas, Chis.- Para Sixto López Pérez, alcalde del municipio de Huehuetán, por Redes Sociales Progresistas (RSP), la austeridad republicana es letra muerta, ya que para moverse en su municipio o hacer trámites en Tapachula o Tuxtla, se mueve en una camioneta valuada en casi 2 millones de pesos.

Con un sueldo de poco más de 88 mil 521.38 pesos, más mil 062.200 de compensación, alias El amigo Sixto, como le dicen en Huehuetán, en la costa de Chiapas, usa una camioneta GMC Sierra Denali, valuada en 1 millón 858 mil 400 pesos.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda de Chiapas, solo en el mes de enero del 2025, el ayuntamiento de Huehuetán ejerció un presupuesto de 4 millones 663 mil 257 pesos, pero el costo de la camioneta representa un 39% del total del dinero que destina para obras, sueldos y otros gastos en el municipio.

Costo de la camioneta (24/09/2025). Foto: Especial

Con estudios de primaria, El amigo Sixto, de 50 años de edad, presume a sus paisanos de Huehuetán que a los 13 años emigró a los Estados Unidos. Además, se dice fundador de la organización Una gota de amor por tu vida y es coordinador de RSP en el municipio.

Desde que habitantes de Huehuetán denunciaron que el alcalde había estrenado camioneta, Sixto López no ha emitido ningún pronunciamiento oficial para conocer de qué recursos del ayuntamiento provienen para la adquisición del vehículo.

En las elecciones del 2 de junio del 2024, Sixto López obtuvo 31 mil 629 sufragios como candidato de RSP, contra 30 mil 790 votos que sacó el candidato del PVEM, José Manuel Ángel Villalobos, según el Instituto de Elecciones de Chiapas.

El municipio de Huehuetán, con un poco más de 40 mil habitantes, donde el 13,4% de la población vive en extrema pobreza, según la Secretaría del Bienestar.

aov/cr