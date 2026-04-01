Cuernavaca, Mor.- El presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por difundir amenazas en su contra a través de un video colgado en redes sociales. En el mismo audiovisual se emiten amenazas para generadores de violencia y alcaldes de la zona oriente del estado.

Las amenazas contra alcaldes de los municipios de Yecapixtla, Temoac, Atlatlahucan y Ocuituco, así como al senador priista Ángel García Yáñez, el diputado federal del Partido Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez y legisladores locales del PAN, también fueron escritas en lonas colgadas en varios municipios durante la noche del lunes y la madrugada de este martes en la región oriente, zona de influencia de la Unión Tepito y Jupiter Araujo Bernard, “El Barbas”, considerado líder del Cártel de Sinaloa.

En texto y video, el grupo armado con chalecos tácticos sellados con las siglas CJNG advierte con abrir un frente de batalla contra las células “Unión Tepito” o “Nuevo Imperio”, y cita a generadores de violencia como Milton, Eduardo, “El Tepis” o “El General”, Irving Solano, “El Profe” o “El Gato”, preso en un penal federal; Jesús Carmona, “El Chucho”, su hermano Bruno Neri, entre otros.

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Alcalde de Cuautla, Morelos denuncia ante FGR amenazas en su contra por parte del CJNG; señala extorsión y asociación delictuosa. Foto: Especial.

En su denuncia, el edil de Cuautla señala los delitos de amenazas de muerte, extorsión, asociación delictuosa, provocación y apología del delito y/o lo que resulte, y subraya que la amenaza se materializa al mencionar su nombre en la videograbación y narcolonas, lo cual constituye un acto de intimidación porque lo señalan como objetivo y en consecuencia corre peligro su vida y la de su familia.

Corona Damián declaró que continuará trabajando con firmeza para recuperar la tranquilidad de su municipio y aseguró que la búsqueda de la paz para Cuautla es el objetivo central de su gestión.

“No vamos a permitir que ningún grupo criminal nos intimide; por el contrario, seguiremos trabajando de manera firme para que regrese la paz a nuestra ciudad”, puntualizó el mandatario municipal.

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