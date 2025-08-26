Más Información

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

“De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

“De El Mayo se hizo incluso una serie; ahora, sabemos el final: morirá en prisión”: Pam Bondi

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña

Mérida, Yucatán.- Tras de forma violenta a un sacerdote en Mérida, Ángel Gabriel “N” fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El individuo, de 20 años, y de oficio pintor irrumpió con otro sujeto en la casa del presbítero, ubicada a unos metros de la parroquia, sobre la calle 42 entre 77-B y 77-C, en el fraccionamiento Tixcacal Opichén, en el poniente de Mérida.

Tras el asalto, el sacerdote Esteban Vázquez Pérez, encargado de la parroquia San Juan Apóstol y Evangelista, fue muy fuerte en la cabeza y todo el cuerpo para después amenazar con hacerle más daño si los miraba.

Lee también

Luego de la golpiza, lo amarraron de pies y manos con un cable, además de que colocaron un trapo en la boca para evitar que gritara, y después lo arrastraron para encerrarlo en el baño.

Luego, los agresores se apoderaron de en efectivo, un celular, documentos personales y otras pertenencias del cura.

Los agentes y fiscales investigadores pidieron al detenido a disposición del juez que libró la orden de aprehensión y continúan con las pesquisas para localizar y capturar al otro sujeto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses