Monterrey, Nuevo León. - Como se lo ordenó el Tribunal Electoral del Estado por ejercer violencia política de género en contra de la ex candidata a la alcaldía regia, Mariana Rodríguez, el youtuber Adrián Marcelo Moreno Olvera ofreció una disculpa pública a la esposa del gobernador Samuel García.

La disculpa fue manifestada por Adrián Marcelo a través de un video publicado en sus redes sociales.

"A través de este mensaje quisiera ofrecerle la sincera disculpa a la entonces candidata a la Presidencia municipal de Monterrey. En virtud de las expresiones que realicé a través de la difusión de un reportaje", expresó el influencer.

Fue después del periodo electoral del 2024 cuando el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Jesús Eduardo Bautista Peña, la magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos y la secretaria en funciones de magistrada, Claudia Elizabeth Sepúlveda Martínez, que decidieron sancionar al youtuber con una amonestación pública.

Como parte del proceso, se ordenó a Adrián Marcelo pedir una disculpa pública a Rodríguez.

"Se propone declarar la existencia de la infracción de violencia política en razón de género realizada por Adrián Marcelo Moreno Olvera.

Se resolvió, por las frases emitidas durante la entrevista que se analiza, ya que las mismas contiene estereotipos de género", señaló la autoridad electoral.

Cabe señalar que en la denuncia interpuesta por Mariana Rodríguez, también se acusó al candidato del PRI, Adrián de la Garza Santos, a Rafael Eduardo Ramos de la Garza y a la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, por supuestamente ejercer violencia contra la influencer.

