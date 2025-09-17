Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Hernán Bermúdez es expulsado de Paraguay y lo trasladan a México; será ingresado al Cefereso 1

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Adán Augusto se dice “tranquilo y sin preocupaciones” ante traslado de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Fiscalía CDMX revela ruta y fallas de la pipa que explotó en Iztapalapa

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Buque Escuela Cuauhtémoc reanuda sus operaciones tras choque en puente de Brooklyn

Mérida, Yucatán.- Apenas van dos semanas del nuevo curso escolar y ya se presentan los primeros conflictos entre padres de familia y los directivos de un .

Este lunes, padres de familia de la escuela primaria "Pedro Pinzón Sánchez", ubicada en el fraccionamiento Zazil-Ha, en el sur de Mérida, impidieron el acceso a docentes y alumnos en protesta por la.

Los tutores inconformes señalaron que realizaron pagos voluntarios, pero hasta ahora no han recibido información sobre el monto recaudado ni el destino de los fondos.

Escuela Pedro R. Pinzón Sánchez (17/09/2025). Foto: Especial
Escuela Pedro R. Pinzón Sánchez (17/09/2025). Foto: Especial

Lee también

Aunado a esto, los inconformes pidieron que se les devuelva el dinero y los materiales de limpieza que habían entregado al inicio del curso, ya que sus hijos les han comentado que los baños siempre están sucios y que el intendente nunca hace el aseo.

Ante el conflicto, el director del plantel, Daniel Emir Mena Alamilla, intentó dialogar con los padres sin lograr un acuerdo.

Posteriormente, arribó el supervisor de zona de la Secretaría General de Educación de Yucatán (Segey), Carlos Castillo Zapata, acudió al lugar para mediar y organizar una junta de conciliación, pero los padres no quedaron conformes.

Lee también

Sin embargo, mañana el supervisor ofrecerá una solución a los padres de familia y se comprometió a explicar y comprobar a donde se han destinado los .

Debido a esta protesta se suspendieron las actividades escolares durante todo el día.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses