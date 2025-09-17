Mérida, Yucatán.- Apenas van dos semanas del nuevo curso escolar y ya se presentan los primeros conflictos entre padres de familia y los directivos de un plantel educativo.

Este lunes, padres de familia de la escuela primaria "Pedro Pinzón Sánchez", ubicada en el fraccionamiento Zazil-Ha, en el sur de Mérida, impidieron el acceso a docentes y alumnos en protesta por la falta de transparencia en el manejo de recursos.

Los tutores inconformes señalaron que realizaron pagos voluntarios, pero hasta ahora no han recibido información sobre el monto recaudado ni el destino de los fondos.

Escuela Pedro R. Pinzón Sánchez (17/09/2025). Foto: Especial

Aunado a esto, los inconformes pidieron que se les devuelva el dinero y los materiales de limpieza que habían entregado al inicio del curso, ya que sus hijos les han comentado que los baños siempre están sucios y que el intendente nunca hace el aseo.

Ante el conflicto, el director del plantel, Daniel Emir Mena Alamilla, intentó dialogar con los padres sin lograr un acuerdo.

Posteriormente, arribó el supervisor de zona de la Secretaría General de Educación de Yucatán (Segey), Carlos Castillo Zapata, acudió al lugar para mediar y organizar una junta de conciliación, pero los padres no quedaron conformes.

Sin embargo, mañana el supervisor ofrecerá una solución a los padres de familia y se comprometió a explicar y comprobar a donde se han destinado los pagos realizados.

Debido a esta protesta se suspendieron las actividades escolares durante todo el día.

