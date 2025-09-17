Pachuca.– El robo del Sagrario, junto con hostias consagradas, de la iglesia de Santa Ana Hueytlalpan, en Tulancingo, Hidalgo, generó indignación en la comunidad católica, que realizó una misa de desagravio y reparación como muestra de fe ante estos hechos vandálicos.

El incidente ocurrió la madrugada de ayer. De acuerdo con vecinos de la zona, alrededor de las tres de la mañana comenzaron a escuchar ruidos, pero al acudir al sitio no lograron observar a nadie. Sin embargo, por la mañana encontraron un boquete y una pieza de madera que había sido retirada.

Posteriormente se informó que del templo también había sido robada una bocina de gran tamaño. Al día siguiente se confirmó la desaparición del Sagrario con las hostias consagradas, por lo que se inició la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Fotos de los hechos (17/09/2025). Foto: Especial

Por su parte, la parroquia hizo un llamado a quienes sustrajeron el Sagrario para que lo devuelvan, subrayando que las hostias son sagradas para la comunidad católica. Pidieron que, en caso de ser restituido, se deje en un sitio visible a fin de preservar el respeto al sacramento.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la comunidad católica y los grupos pastorales convocaron a un acto de desagravio bajo el lema “Únete con nosotros a pedir perdón”, a celebrar este día en la iglesia de Metepec, ya que ante la falta del Sagrario no se pueden realizar estas liturgias en Santa Ana. En el acto participarán vecinos y creyentes.

Roban a iglesia de Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo (17/09/2025). Foto: Especial

Los pobladores exigieron mayor seguridad en la zona, ya que los robos a templos religiosos han generado alarma. Recordaron que hace unos días también se registró un incidente similar en un templo cristiano.

Indicaron que lo ocurrido en la parroquia de Santa Ana Hueytlalpan no representa únicamente una pérdida material, sino un agravio a la fe cristiana. Ante ello, hicieron un llamado a quienes tengan información sobre estos hechos para que acudan ante las autoridades competentes.

