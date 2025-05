Influencer mexicana acusa rechazo en catedral de Notre Dame por su "outfit"; "ojalá fuera broma"

La influencer mexicana Lily García, famosa por sus videos en TikTok junto a su perrita Mía, compartió con sus millones de seguidores la experiencia que vivió durante su viaje a París, donde fue rechazada al intentar ingresar a la Catedral de Notre Dame debido a su vestimenta.

El incidente, que rápidamente se volvió viral, ha desatado un debate en redes sobre las normas de vestimenta en templos religiosos y el trato que se brinda a los visitantes.

Influencer mexicana acusa rechazo en catedral de Notre Dame por su "outfit"

Lily García, una de las influencers mexicanas más populares en TikTok, con más de 25 millones de seguidores, viaja actualmente por Europa y decidió hacer una parada en uno de los sitios más icónicos de París: la Catedral de Notre Dame. Sin embargo, su visita no salió como esperaba.

A través de un video que supera los 5 millones de reproducciones, Lily contó que fue frenada a las puertas del templo por una guardia de seguridad, quien le exigió cubrirse antes de poder entrar. El motivo: su outfit, un jumpsuit blanco corto y ajustado, que dejaba al descubierto espalda y piernas, no era considerado apropiado para un lugar de culto.

Lo que más indignó a Lily no fue la petición en sí, sino la forma en que se le hizo. Según relató en un segundo video explicativo, después de esperar pacientemente en la fila, nadie le advirtió sobre un posible problema hasta que estuvo a punto de entrar.

Fue entonces cuando una mujer de seguridad corrió hacia ella gritándole que debía cubrirse, señalándola frente a todos los presentes y exigiéndole ponerse suéteres en la parte superior e inferior del cuerpo.

“Yo no le repliqué nada, me cubrí, pero lo que me molestó fue la humillación pública”, comentó Lily en su video. Además, aseguró que una vez dentro, notó que otras mujeres llevaban shorts o vestidos de tirantes, lo que la hizo sentir que el trato recibido fue injusto y posiblemente dirigido solo a ella.

Normas culturales en espacios religiosos

La página oficial de Notre Dame establece que no existe un código de vestimenta formal, pero sí solicita a los visitantes vestir de manera modesta y adecuada, considerando que se trata de un lugar de culto y patrimonio histórico.

Esto suele interpretarse como evitar prendas demasiado reveladoras, escotes, transparencias o ropa muy ajustada, además de cubrir hombros y rodillas.

Sin embargo, en muchos sitios turísticos, estas normas pueden aplicarse con flexibilidad, dependiendo del criterio de los guardias de seguridad.

Algunos usuarios en redes sociales señalaron que, aunque Lily no rompía reglas explícitas, su atuendo podía considerarse demasiado provocativo para el contexto religioso. Otros, en cambio, criticaron lo que perciben como un trato desigual o sexista, al notar que no todas las mujeres eran sometidas al mismo escrutinio.

