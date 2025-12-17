Más Información

Muere la escritora y periodista cultural Mónica Maristain

Nueva York exhibe una carta de amor a Jane Austen y a sus 250 años de legado

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

El cine ha vuelto a unir a y , pero ahora en una historia de fantasmas en la que también actúa Gala Bichir, hija y sobrina de los hermanos, respectivamente.

Bonded, título tentativo, es la cinta que se filmó este año en Tenerife, España, bajo la producción de Elizabeth Avellán, quien ha estado detrás de filmes icónicos como El mariachi, Desperado y Machete.

La cinta tiene como personaje central a un padre afligido (Demian, Sexo, pudor y lágrimas), quien tras la muerte de su esposa, decide ir con su hija a una granja en ruinas, en los que hay espíritus por algún evento trágico que pasó un siglo antes.

“Es una historia de género que ronda en lo sobrenatural, llamémosle, pero habla de distintas capas de tiempos y realidades. Es una historia de fantasmas, de eso se trata. Diría que son tiempos que se contraponen y entrelazan y pues ahora que la humanidad está inquietantemente hurgando en los universos paralelos, ahí debemos estar en estas teorías”, comenta Bruno.

Los Bichir, que junto con su hermano Odiseo forman parte de una familia de actores reconocidos en el cine, teatro y tv, ya habían trabajado juntos en Rojo amanecer (1990), como dos jóvenes que son asesinados en su departamento de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

También compartieron set en algunas escenas del filme The runaway (2010) y la serie The bridge (2014), el más reciente.

“Creo lo más hermoso fue volver a compartir ahora escena con mi hermano, es uno de los actores con los que más he trabajado y disfruto, pero hace mucho no lo hacíamos, ahora es con esto que es espíritus de alguna manera”, indica Bruno, actor en El callejón de los milagros.

Bonded es dirigida por el venezolano Gisberg Bermúdez y en su elenco están, entre otros, por Paz Vega (Lucía y el sexo), Ingrid García Jonsson (Hermosa juventud) , Malena González (Rabbit) y Michael Stobbe (Los amos del aire).

Con independencia

Por ahora Bruno espera el estreno del largometraje independiente Tiempos furiosos, basada en la obra del escritor Jesús González Dávila.

Es la historia de un hombre que se queda sin empleo y al mismo tiempo se enamora de una mujer, mientras está con otra.

Además, está paranoico y vive en la incertidumbre. Se filmó en poco más de una semana.

Itari Marta (Señora Acero), Valentina Buzzurro (Vencer el pasado), Emilio Guerrero (El infierno), Pablo Valentín (Corazón guerrero), Enrique Arreola (Párpados azules) y la brasileña Simone Spoladore (Elvis & Madonna), integran el reparto.

