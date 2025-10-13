Más Información

Periodistas alertan sobre la “pandemia” de fake news en el Congreso de la Lengua Española

Periodistas alertan sobre la “pandemia” de fake news en el Congreso de la Lengua Española

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Tras 40 años, restauran mural de Covarrubias

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Mario Vargas Llosa será eje del Congreso de la Lengua en Perú

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

Sun & Sea, una lupa sobre la vida cotidiana, en el FIC

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

53° Festival Internacional Cervantino: Rinden homenaje a John Zorn desde la Alhóndiga de Granaditas

regresa al cine de terror, esta vez como parte de otra franquicia, la del "Teléfono Negro". Sin embargo, más que sustos y pesadillas, el mexicano encontró en esta historia la ventana perfecta para representar a los mexicanos lejos de los estereotipos.

En la trama, Bichir da vida a Mando, el supervisor de un campamento y que será una de las principales figuras de apoyo para los hermanos Gwen y Finney.

"Mando es un hombre íntegro, un espíritu inquebrantable, alguien que está dispuesto a ayudar a los demás con todo lo que tiene, en este caso a los chicos. Así somos los mexicanos, a mí me parece maravilloso que hayan hecho mexicano al personaje”, dijo el actor durante la premier de la cinta en la CDMX.

Lee también

Aunque la primera parte de esta historia se convirtió en una de las películas favoritas de los amantes del género, Bichir asegura que la secuela es mejor, y es que no sólo asusta, sino que sumerge al público en una espiral de miedo psicológico.

"Esta es mejor por muchas razones. Lo que más me llamó la atención de la otra es que es totalmente inusual, un terror que la mayoría de las veces es a base de efectos de sonido y aquí, lo que se genera, es una película verdaderamente hermosa”, agregó.

"Telefono Negro 2" llega a las salas de cine este próximo 16 de octubre y en ella, el mexicano, comparte créditos con el nominado al Oscar Ethan Hawke.

Además de continuar con la historia de "El Raptor" y sus crímenes, Bichir afirmó que la cinta hará llorar a más de uno.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Jennifer Lopez exige a Ben Affleck que la ayude a ganar un Oscar tras su separación: “Me lo debes”

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”. Foto: EFE / Tomada de Facebook Lupillo Rivera

Lupillo Rivera reacciona y lanza indirecta a Belinda tras denuncia: “esos que andan hablando son los mismos que me pidieron prestado”

“¿Quién es Ángela Aguilar” Marco Antonio Regil desmiente entrevista y señala que no tiene interés en ella. Foto: Tomada de TikTok @marcoantonioregil / AFP

“¿Quién es Ángela Aguilar?”: Marco Antonio Regil desmiente entrevista con Ángela Aguilar; le cancelan la "funa" en redes

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila. Foto: Tomada de Instagram @fededorcaz

¿Quién era Fede Dorcaz? El cantante argentino asesinado en CDMX y novio de la influencer Mariana Ávila

Dua Lipa. Foto: AFP

Dua Lipa irradia belleza con minivestido de lentejuelas y transparencias en Instagram