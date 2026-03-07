Los comentarios del actor Timothée Chalamet sobre que el ballet y la ópera “no eran importantes”, durante una entrevista que se volvió viral, no hicieron sentir orgullosas a las compañías de danza y de música escénica del mundo, ni tampoco provocaron aplausos dentro de la comunidad actoral.

El protagonista de "Dune", que el próximo 15 de marzo compite por un Oscar, ha sido duramente criticado este fin de semana debido a un extracto de la charla que tuvo con el también actor Matthew McConaughey.

En el clip, que comenzó a circular en redes sociales como X, TikTok e Instagram, los famosos conversaban sobre el estado actual de la industria cinematográfica, el impacto de películas como "Barbie" y "Oppenheimer" para atraer al público y el desafío que representa mantener viva la experiencia de ir al cine.

En ese contexto, el también intérprete de "Marty Supreme" explicó por qué no se imagina trabajando en otras disciplinas artísticas:

“No quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya”, expresó.

Chalamet pareció darse cuenta inmediatamente de la polémica que podían generar sus palabras y trató de corregir:

“Todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera allá afuera. Solo perdí 14 centavos de audiencia. Maldita sea, solo tomé un tema sin razón”, dijo entre risas.

#TimothéeChalamet está siendo criticado por esta entrevista en la cual el ballet y la ópera le parecen poco importantes.



"No quiero trabajar en ballet ni ópera, donde se dice: 'Oye, mantengamos esto vivo aunque a nadie más le importe"pic.twitter.com/eiURUoD7zn — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) March 7, 2026

McConaughey, quien reaccionó con un gesto de sorpresa, intentó mantener la calma y se limitó a señalar que la entrevista no era un debate, por lo que su compañero podía expresar libremente su opinión.

Jame Lee Curtis y Alec Baldwin alzan la voz

Ante la controversia, la actriz Jamie Lee Curtis, recordada por "Freaky Friday", y Alec Baldwin, protagonista de "Rust", se sumaron a los señalamientos contra el actor y defendieron su postura del ballet y la ópera.

Por ejemplo, Curtis compartió en sus historias de Instagram varios análisis de usuarios que cuestionaban las palabras de Chalamet, donde señalan que burlarse de otros artistas resulta innecesario y que ni siquiera la inteligencia artificial ha logrado reemplazar a las artes escénicas. Además, continuó publicando fotografías y videos de bailarines como muestra de apoyo a la comunidad dancística.

Jamie Lee Curtis took to Instagram Stories to share this video. pic.twitter.com/XETDwE1UNs — Films to Films (@filmstofilms_) March 7, 2026

Por su parte, Baldwin publicó un contundente “Bravo” en su cuenta de Instagram al compartir un video de la Scottish Ballet, que invitó públicamente a Chalamet a asistir a una de sus presentaciones en Nueva York este junio.

En el clip, el director artístico de la compañía, Christopher Hampson, habló brevemente antes de una función con entradas agotadas de la producción "Mary, Queen of Scots".

Hampson comenzó bromeando con que no es tan famoso como Chalamet ni cuenta con millones de seguidores en redes, pero aseguró que sí tiene una plataforma para reconocer a quienes hacen posible llenar los teatros.

“Estos grandiosos músicos, nuestros talentosos bailarines y el equipo técnico se preocupan profundamente por el ballet”, expresó ante el público.

Cabe mencionar que, en sus declaraciones originales, Chalamet intentaba explicar que admira a quienes buscan mantener al público en el cine. Sin embargo, también señaló que cuando una película realmente conecta con el público, las personas se encargan de hablar de ella y celebrarla sin necesidad de campañas para poder "ayudar" a un género, comparación que fue la que terminó llamando la atención.

¿Timothée Chalamet recibió apoyo?

Mientras algunos usuarios en redes sociales sugieren que la situación podría afectar sus aspiraciones al Oscar por "Marty Supreme" y consideran inapropiados sus comentarios, especialmente porque su familia ha estado ligada durante generaciones al New York City Ballet, donde han trabajado su abuela, su madre y su hermana, otros defendieron su postura.

El diario The New York Times, por ejmeplo, publicó una columna en la que sugería que el actor tenía parte de razón:

“No debería haber planteado una idea que no podía desarrollar adecuadamente… pero lo que dijo no era falso”, escribió el medio. “Fue perspicaz, incluso práctico. Como alguien que proviene de una familia de bailarines, conoce este mundo”.

“El punto de Chalamet no era que el ballet y la ópera no importen, sino que realmente no forman parte de la cultura mainstream. El valor del ballet y la ópera, y la percepción que el público tiene de ese valor, son dos cosas diferentes”, añadió el texto.

En redes sociales, algunos usuarios también compartieron experiencias personales. Uno de ellos relató que trabajó en compañías de ópera donde el salario no alcanzaba para cubrir gastos básicos como el alquiler, lo que lo obligó a abandonar el medio.

“Es verdad, a la ópera casi nadie le presta atención”, escribió en X.

Otros comentarios defendieron al actor:

“Adultos atacando a Timothée por ser engreídos… lo siento, pero tiene razón. Al público general ya no le importa tanto. Antes la danza, la ópera y el ballet aparecían en televisión todo el tiempo, incluso en ceremonias de premios. Ahora casi no se ven”, opinó otro usuario.