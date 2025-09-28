Tom Holland reapareció en redes sociales luego de días en silencio y rumores sobre su estado de salud. El actor sufrió un accidente durante las grabaciones de “Spider-Man: Brand New Day”, el más reciente proyecto de Marvel.

De acuerdo con los reportes de The Sun, el incidente ocurrió cuando un cable de seguridad falló y provocó que Holland sufriera una caída, generándole una conmoción cerebral leve.

Tom Holland reaparece en Instagram

Ayer, a través de su cuenta de Instagram, Tom Holland compartió un reel sobre una cena de beneficencia de “The Brother’s Trust” a la cual acudió, pero solo estando un breve momento y compartiendo compañía con su pareja Zendaya y sus hermanos.

“Siento haberme tenido que ir temprano, pero me siento mejor y me estoy recuperando. Muchísimas gracias a mi padre por encargarse de la velada después de mi partida. El espectáculo se volvió mucho más divertido”, escribió el actor.

La publicación de Tom Holland confirmó que Holland no solo está estable, sino consciente del apoyo masivo que ha recibido de sus seguidores alrededor del mundo.

A través de sus comentarios, fans han demostrado su apoyo hacia el actor de 29 años y le han emitido buenos deseos para que regrese a la película de “Spider-Man”, programada para estrenarse el 31 de julio de 2026. Entre los mensajes destacan:

“Gracias Tom por mostrarnos cuánto amas a tu prometida”, “¿Hay algo que él no haga bien?” , “Feliz de verlo mucho mejor después de su accidente”, “El verdadero Peter Parker que se hizo rico y todavía ayuda a la gente”.

¿Cuándo regresará el actor a grabar “Spider-Man: Brand New Day”?

Fuentes cercanas a la producción aseguran que las grabaciones retomarán pronto, una vez que Tom Holland obtenga la autorización médica. La prioridad sigue siendo su seguridad. El equipo también ha remarcado que no esperan que el percance altere la fecha de estreno anunciada.

Con esta reaparición, Tom Holland tranquiliza a los fans y demuestra que, pese al accidente, está en recuperación y listo para retomar su papel como Peter Parker en la esperada película del "trepamuros"