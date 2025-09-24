En su cuenta de Instagram, Tom Holland mantiene videos de su primer día en las grabaciones de "Spider-Man: Brand New Day", junto al anuncio de que la película llegará a los cines en julio de 2026. Sin embargo, el rodaje se detuvo temporalmente tras un accidente que sufrió el actor durante las filmaciones.

El fin de semana se reportó que el novio de Zendaya tuvo un grave percance que le provocó una conmoción cerebral. Aunque no se dieron detalles precisos, se informó que fue trasladado al hospital. Ahora, una fuente cercana aclaró que la pausa en la filmación es solo preventiva.

En declaraciones a The Sun, un testigo detalló: “Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza. Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas”.

Sony Pictures publicó un nuevo sneak peak del traje que usará Tom Holland en Spider-Man: Brand New Day. Foto: X

Holland, que se habría golpeado en el bounce, se está tomando las cosas con calma, ya que nadie quiere que regrese antes de tiempo, pese a las pérdidas millonarias que representa la pausa. “Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”, añadió la fuente.

La filmación comenzó en Glasgow, ciudad que se transformó en Nueva York para la historia, antes de trasladarse a los Pinewood Studios en Londres. En el set se pudo ver al doble de Holland realizando acrobacias, mientras el actor aparecía caracterizado con su traje de superhéroe.

Se espera que el protagonista retome actividades en Londres en octubre, acompañado de su prometida y coestrella Zendaya. Recientemente, también fue visto con ella en el 3rd Annual Brothers Trust Posh Pub Quiz, evento benéfico organizado por sus hermanos.

Pérdidas millonarias

Cada día de inactividad en el rodaje representa un fuerte golpe económico para la producción. Según una fuente citada por Daily Mail, cada jornada cuesta 1.5 millones de libras, alrededor de 34 millones de pesos mexicanos: “Es un dolor de cabeza para cualquier producción tener que detener la filmación. Con una película de este tamaño los costos son enormes y la presión para retomar las grabaciones es alta”.

Hasta el momento, ni la productora ni el actor han confirmado si la fecha de estreno se mantendrá sin cambios.

