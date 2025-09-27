Después del susto en el set de “Spider-Man: Brand New Day”, Tom Holland se encuentra en proceso de recuperación y tranquiliza a sus seguidores sobre su estado de salud.

Este sábado 27 de septiembre, el actor compartió en su cuenta de Instagram una publicación sobre la gala de The Brothers Trust, la fundación que dirige junto a sus dos hermanos, celebrada el fin de semana pasado.

El post incluye un video con varias escenas de la velada, donde los invitados se muestran abrazándose y riendo, emocionados por la presencia de Holland, su prometida Zendaya y Jacob Batalon, compañero de reparto en Marvel.

Zendaya acompañó a Tom Holland en su gala benéfica. Foto: Instagram oficial.

Lee también: Tom Holland es trasladado a urgencias tras caer durante las filmaciones de “Spider-Man: Brand New Day”

En el mensaje, el intérprete se disculpó por retirarse antes de tiempo y agradeció a su familia por el éxito del evento, bromeando que su padre hizo la velada aún más divertida al asumir el rol de presentador: “Me siento mejor y estoy mejorando”, escribió sobre su salud.

La producción de la película anunció una pausa de dos semanas hasta que Holland se recupere por completo. Este retraso implica un impacto económico significativo para los productores y todo el equipo detrás del filme.

¿Qué le pasó a Tom Holland?

El actor sufrió una lesión en la cabeza que derivó en una visita al hospital por una conmoción cerebral.

Lee también: Revelan qué ocurrió en el accidente de Tom Holland mientras filmaba "Spider-Man"

Fuentes cercanas detallaron a The Sun que el accidente ocurrió cuando una cuerda de su arnés de seguridad se rompió, provocando el golpe en la cabeza. A pesar del susto, no fue tan grave como se temía.

“Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”, explicó un testigo.

Una vez que Holland retome actividades, regresará en octubre a Londres, acompañado por su novia.

Lee también: Tom Holland sorprende al confesar que vive con dos trastornos

Impacto en la producción

Cada día de inactividad en el rodaje representa un fuerte golpe financiero para el equipo. Según una fuente citada por Daily Mail, cada jornada cuesta aproximadamente 1.5 millones de libras, unos 34 millones de pesos mexicanos. “Es un verdadero desafío para cualquier producción detener la filmación. Con una película de esta magnitud, los costos son enormes y la presión para retomar las grabaciones es alta”, señaló.