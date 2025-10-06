Más Información

Con una captura de pantalla de su conversación con , aclara que, el comentario que el músico hizo, en alusión a él, no le causó ningún tipo de ofensa y, en cambio, las palabras del tecladista le parecieron divertidas.

La semana pasada se viralizó un comentario que Syntek hizo sobre Tito, que, desde hace un año, tomó la decisión de tomar una pausa de los compromisos de la banda para priorizar su salud.

Tito ha sido abierto y frontal a la hora de expresar que, si se ha sometido a diferentes intervenciones quirúrgicas, es debido a los efectos colaterales que provocó la dependencia que tenía por sustancias tóxicas, la cual, combate desde hace alrededor de dos años.

El apoyo que el también artista plástico ha recibido es generalizado, son una infinidad de comentarios de solidaridad y aliento que recibe todos los días a través de sus redes sociales, motivo por el que no causó sorpresa que, cuando Aleks Syntek realizó un comentario, por demás desacertado, sobre él, los seguidores de Tito mostaron su inconformidad.

Esto escribió Aleks:

"No sé hermano, pero cuando te toque partir y te cremen, nos meteremos tus cenizas, y todo mucho hasta el moño, en honor al súperTito".

Esto provocó que fans del guitarrista arremetieran en contra de Syntek que, desde hace un tiempo, se ha granjeado la desaprobación de las redes por las declaraciones que ha hecho con relación a su vínculo con otros famosos cantantes y la visión que tiene de sus logros y su talento, afirmando que, en México, deberían de estar orgullosos de que existan músicos como él, que representen a nuestro país internacionalmente.

Y aunque el comentario de Syntek pudo ser ofensivo hasta para el propio Tito, el músico ya demostró que no sólo no se molestó, sino que los dichos del tecladista le parecieron graciosos.

Fuentes compartió una captura de pantalla del mensaje que Aleks le envió, explicándole que, al escribir su comentario, no buscaba ofrenderlo y que, en cambio, guardaba una profunda admiración por él y su trayectoria.

"Yo te admiro y respeto mucho, Tito". le escribió.

La respuesta del integrante de Molotov fue:

"A mi me pareció divertido y, el que sabe, sabe, es hasta un honor para el rocanrolero que se quieran meter sus cenizas. Abrazo, querido".

Así, el guitarrista explicó que, en muchas ocasiones, las personas "se vuelven locas" pero, en lo que respecta a él, la buena relación que mantiene con el cantante de "Sexo, pudor y lágrimas" sigue siendo muy buena.

