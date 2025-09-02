Más Información

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

compartió una fotografía donde aparece junto a , con quien ha sido comparado, desde su última entrevista, en la que hizo algunas declaraciones que se han puesto en tela de juicio en redes sociales; el músico indicó que, si les van a seguir enviando hate, él está dispuesto a recibir el odio que constantemente recibe la actriz.

El músico comenzó a ser denomiando como "Aleks Higareda" o "Martho Syntek", luego de que concediera una entrevista a TV Azteca, en la que compartió su alcance internacional como músico.

Entre las anécdotas que contó, rememoró el día en que conoció a Elton John, quien le habría expresado que, en Gran Bretaña, lo conocían como "el Aleks Syntek británico", esa declaración le valió la criticada generalizada, ya que el músico inglés cuenta con una trayectoria más lóngeva que el mexicano.

Lee también:

Otro de los comentarios que Aleks hizo, y no fue tomado a bien, estuvo relacionado con su último encuentro con Shakira, en uno de los conciertos que la colombiana ofreció en la CDMX, el pasado mes de marzo.

El tecladista sugirió que "la Loba" se había quedado sorprendida al ver lo joven que se conservaba, a tal grado que, sus halagos, lo habrían hecho sentir incómodo, sobre todo, porque iba en compañía de su esposa.

A partir de ese momento, las críticas en su contra, como los memes que ha inspirado, no se han detenido y, en su defensa, el músico ha pedido que el público se enfoque únicamente en su contribución a la música.

Lee también:

Ahora, el intérprete de "Duele el amor", recurrió a sus redes para seguir defendiendo su punto, esta vez, a través de una fotografía en la que se encuentra junto a Higareda, quien, en el pasado, también fue condenada por las anécdotas inverosímiles que ha vivido a lo largo de su carrera.

Syntek reconoció el gran talento de la actriz, por lo que escribió que, estaba dispuesto a recibir todos los señalamientos negativos y críticas que envían a Martha, con tal de que ya no se hable más mal de ella.

"Mándame todos los bullers a mí", escribió.

Reiteró su deseo de que el público deje de criticar a personas que, como él y Martha, han llevado su talento a otros países, donde representan a nuestro país y exhortó a sus seguidores a condenar el odio en redes sociales.

