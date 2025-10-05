Esta semana Tito Fuentes, integrante de la banda Molotov, se sinceró con sus seguidores y compartió una fotografía de lo que ha venido viviendo desde hace un año en su recuperación emocional y física de las adicciones, lo cual le llevó a entrar al quirófano una decena de veces.

Los mensajes que recibió en su cuenta de Instagram en su mayoría eran de respeto y apoyo, provenientes de colegas como Benny Ibarra, Amanditita, José María Yazpik y Jaime Camil, pero la polémica se dio cuando el cantante Aleks Syntek trató de ponerle un poco de humor a su posteo y escribió esto.

"No se hermano pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus cenizas y todo mucho hasta el moño en honor al súper Tito", escribió el autor de la canción Sexo, pudor y lágrimas.

De inmediato la red social estalló con comentarios como: "Ridículo y fuera de lugar". "¡Diablos señorito!". "Pues ya te estás metiendo todo lo que puedes, si no cómo explicas todas las pende** que hablas y escribes, y ¿qué si te toca partir a ti primero?". "Hay quienes tratande defenderte pero tú no cooperas mi perro, y pues así no se puede", por mencionar algunos.

J.K. Rowling se distancia de Emma Watson

La creadora de la historia de Harry Potter ha dejado muy en claro su punto de vista sobre el tema de la inclusión y la identidad, no está de acuerdo con ello; lo que la ha distanciado de Emma Watson, la actriz que le diera vida al personaje de Hermione Granger, desde hace un par de años.

Recientemente Emma estuvo en el podcast On Purpose de Jay Shetty, donde abordó el tema de su relación con la escritora británica, la cual aseguró, no es nada sencilla. "No hay mundo en el que yo pueda cancelar a Rowling”, dijo Watson.

De inmediato la escritora reaccionó a dicho comentario, asegurando que los actores que formaron parte de la saga cinematográfica no tienen la obligación de guardarle gratitud eterna y mucho menos pensar igual que ella, que eso le parecía algo completamente absurdo.

“Emma Watson y sus coprotagonistas tienen todo el derecho a abrazar la ideología de identidad de género. Dichas creencias están legalmente protegidas, y no quisiera ver a ninguno de ellos amenazado con perder su trabajo, ser agredido o morir por ello”, afirmó.

Pero además remató con una frase lapidaria para Watson, quien es una activista feminista y defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ. "Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora loignorante que es", expresó la escritora

Emma Watson deja de lado sus diferencias políticas al recordar a J.K Rowling, esto dijo la actriz. Foto: Captura de pantalla y Archivo. EL UNIVERSAL

Dan último adiós a Carlos Arau

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Carlos Arau. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, es el mensaje con el cual este organismo dio a conocer la muerte de este actor, la cual sucedió el 30 de septiembre.

La última publicación del actor en Facebook, donde tenía casi 5 mil amigos, fue el 17 de septiembre, con una invitación para ir a la playa, donde días antes dijo, escribiría un guion. También entre sus planes estaba el darle vida al legendario fotógrafo Gabriel Figueroa, proyecto para el cual ya estaba trabajando en el libreto.

"Estoy escribiendo un guion sobre la vida de Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo de cine mexicano e internacional, yo voy a interpretarlo. Si te gusta la idea, ponle like. Muchas gracias. (Hazlo viral)", se lee en la publicación.

Arau actuó en la serie Vecinos, donde encarnó a Hortensio durante 10 capítulos; participó en películas como Perdida Durango, Extraños caminos y Un mundo maravilloso; tenía más de 35 años de carrera artística en cine, teatro, televisión y comerciales.

Adiós al actor Carlos Arau.

Realizaron un emotivo homenaje a José José

Con la presencia de su exesposa Anel Noreña y su hijo mayor José Joel, se llevó a cabo el pasado martes un concierto sinfónico en honor al llamado Príncipe de la Canción, José José, haciendo que el recuerdo de este intérprete se hiciera presente en el escenario del Auditorio Nacional.

El concierto corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías, quien cuenta con una amplia trayectoria trabajando también con la Orquesta Sinfónica del Estado de México; además se contó con la participación de los solistas Alfonso Alquicira, Natalia Marrokin, Debbie Castro y Ricardo Caballero, además del cuarteto Los Miranda.

Canciones como Desesperado, El triste, Preso, Anda y ve, Gavilán o paloma, Una mañana, No me digas que te vas, Me basta, 40 y 20, por mencionar algunas, fueron interpretadas magistralmente por la orquesta y los vocalistas, que pudieron hacer gala de su bien educada voz.

En un momento especial, Anel Noreña se levantó de su butaca y con micrófono en mano expresó: “Estoy fascinada de tantas gentes preciosas que a mí y a mis hijos nos ha tomado un cariño especial (…) Los queremos mucho”.

El concierto cerró con El triste, la canción que catapultó a José José en el Festival OTI de 1970. Con la Orquesta Sinfónica y todos los artistas en el escenario, el público despidió la noche entre aplausos y lágrimas, recordando al eterno Príncipe de la Canción.

José Rómulo Sosa Ortiz, conocido artísticamente como José José, saltó a la fama internacional como el artista número uno de México y como uno de los artistas latinos más populares y talentosos en la década de los ochenta después de firmar con Ariola Records.

Luis Miguel se deja ver con su novia

El amor parece no terminar entre la diseñadora española Paloma Cuevas y el cantante mexicano Luis Miguel, quienes recientemente sorprendieron a los fans del intérprete de La incondicional, con una fotografía donde se les puede ver desenfadados y muy contentos.

En la foto, en la que aparece Paloma, Luis Miguel y su estilista Moncho Moreno, el cantante ha recibido puros halagos y piropos, pues viste de riguroso color negro y luce un corte juvenil que lo hace ver como todo un galán.

Desde que terminó su exitosa gira en diciembre del año pasado, Luis Miguel ha decidido manejar un bajo perfil en su vida privada, pero no por eso deja de compartir momentos importantes con su pareja, como el cumpleaños de la diseñadora donde la sorprendió con un enorme ramo de rosas.

Aspecto de Luis Miguel se gana halagos; el cantante aparece con su novia, la diseñadora Paloma Cuevas.