Más Información

Arturo Ríos corona 50 años con “El final”

Arturo Ríos corona 50 años con “El final”

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

A la IA ya la usa el arte, el reto es seguir su evolución

Alista UNAM el festival Synapsia 2025

Alista UNAM el festival Synapsia 2025

Tras periplo, jóvenes tendrán instrumentos musicales en Chiapas

Tras periplo, jóvenes tendrán instrumentos musicales en Chiapas

Ramón Vargas vuelve a la Neza con el nervio en la piel

Ramón Vargas vuelve a la Neza con el nervio en la piel

“Si Trump piensa que le conviene atacar a México, lo hará”: Alan Riding

“Si Trump piensa que le conviene atacar a México, lo hará”: Alan Riding

La noche de este martes, reapareció simbólicamente en el escenario del entre violines, contrabajos, guitarras, tambores y pianos. En el recinto se revivieron los grandes éxitos del “Príncipe de la canción” en versiones instrumentales acompañadas por cantantes y jóvenes talentos.

Los temas fueron recreados por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta del maestro Rodrigo Macías, quien cuenta con una amplia trayectoria trabajando también con la Orquesta Sinfónica del Estado de México.

Al inicio del concierto, un popurrí de los mejores éxitos de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido artísticamente como José José, llenó la sala. Canciones como “Desesperado”, “El triste”, “Preso” y “Anda y ve” sirvieron como una antesala de lo que el público viviría en este homenaje que transformó al recinto en una gran sala de conciertos.

Lee también:

Uno de los momentos más emotivos llegó con el dueto de Alfonso Alquicira y Natalia Marrokin, quienes interpretaron “Gavilán o Paloma”. El tema, compuesto por Rafael Pérez Botija, fue cantado con gran sentimiento en versos como “Amiga, hay que ver cómo es el amor”, al ritmo de violines que erizaron la piel de los asistentes.

Otro dueto que destacó fue el de Debbie Castro, con más de 15 años de trayectoria, y Ricardo Caballero, subcampeón de Latin American Idol en 2008, quienes se unieron para cantar “Lo que un día fue no será”, uno de los temas más melancólicos de la noche.

La interpretación de “Preso” en la voz de Natalia Marrokin se convirtió en un momento clave del concierto. Con un matiz más fuerte y melancólico, la canción cobró un nuevo sentido, reflejando el sentimiento de estar atrapado en una relación tóxica Moderna y donde el público coreó “en la cárcel de tus besos”.

Lee también:

La velada también tuvo sorpresas, como la presentación de Los Miranda, un cuarteto joven integrado por Laura, Cecilia, Verónica y Héctor Emilio. El grupo interpretó cappella “Amor, amor” y “Una mañana”, incorporando beatbox y demostrando su talento musical .

A lo largo del concierto se interpretaron más de 35 éxitos de José José, entre ellos “No me digas que te vas”, “Me basta”, “40 y 20”, “Payaso” y “Si me dejas ahora”.

En un momento especial, Anel Noreña, exesposa del cantante, apareció junto a su hijo José Joel. “Estoy fascinada de tantas gentes preciosas que a mí y a mis hijos nos ha tomado un cariño especial (…) Los queremos mucho”, expresó emocionada.

Lee también:

El concierto cerró con “El triste”, la icónica canción que catapultó a José José en el Festival OTI de 1970. Con la Orquesta Sinfónica y todos los artistas en el escenario, el público despidió la noche entre aplausos y lágrimas, recordando al eterno “Príncipe de la canción”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez muestra su indiferencia por ganar un Oscar: “No lo necesito” asegura. Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Jennifer Lopez muestra su indiferencia por ganar un Oscar: “No lo necesito” asegura

Ángela Aguilar despide a Micky, su estilista y amigo asesinado en Polanco “Me diste seguridad cuando más lo necesitaba”. Tomadas de Instagram @micky_hair

Ángela Aguilar despide a Micky, su estilista y amigo asesinado en Polanco: “Me diste seguridad cuando más lo necesitaba”

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición. Foto Archivo EL UNIVERSAL / Leticia Sánchez

¿Juan Gabriel en París? Video desata teorías sobre su supuesta reaparición

Nicole Kidman enfrentaría pago de 17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial. Foto: EFE

Nicole Kidman enfrentaría pago de... ¡17 millones a Keith Urban tras separación por cláusula prenupcial!

Sydney Sweeney. Foto: AP

Sydney Sweeney celebra su cumpleaños 28 con espectacular minivestido plateado