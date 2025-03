El regreso de Molotov al escenario del Vive Latino 2025 tuvo uno de los momentos más inesperados del festival. Luego de interpretar "Rap Soda y Bohemia", su ya clásica parodia de Bohemian Rhapsody de Queen, el público fue testigo de una aparición que pocos esperaban: Tito Fuentes, quien días antes había sido descartado del show por temas de salud.

Durante los primeros minutos del concierto, fue Jay de la Cueva quien tomó el lugar del guitarrista, generando especulación entre los asistentes. “No sé si conocen al señor Tito Fuentes”, dijo uno de los integrantes al micrófono, justo antes de que el músico apareciera sobre el escenario.

“Hey baby”, lo saludó Jay de la Cueva al abrazarlo, mientras el resto de la banda también se acercaba, visiblemente emocionados. “Esto será divertido”, agregó Jay en inglés, marcando el tono festivo del reencuentro.

Ya con formación completa, la banda retomó el ritmo. “¡Vive Latino arriba, vamos a echar desmadre! Tito Fuentes está en la casa!”, exclamó el vocalista antes de arrancar con “Noko”, una de las canciones más esperadas del set.

Durante varios minutos, Tito fue el centro del escenario. Sus compañeros lo abrazaban celebrando su presencia. Y aunque no se dieron más detalles sobre su estado, el gesto fue claro: estaba ahí, por unos temas.

La energía no bajó. “A huevo, un aplauso Vive Latino”, se escuchó poco después. Tito, entre bromas, agregó: “No puedo cantar chido, pero todos se la saben”, justo antes de arrancar “Here We Kum”, otro de los temas coreados por el público.

Antes de dejar el escenario, la banda le dedicó un último momento. “Un aplauso para Tito Fuentes, venga Vive Latino chinga”, gritaron entre aplausos.

“El Tito se va de puente… vámonos para arriba Vive Latino otra vez, porque si no es hoy, ¿cuándo chingada madre? ¡Vámonos! Me voy a dejar ir”, lanzó uno de los integrantes, elevando el tono de fiesta justo antes de retomar el show con uno de sus primeros éxitos: “Matate Tete”.

Pese a la integración de bandas internacionales elecciones pasadas del festival, este sigue demostrando que la esencia es latina, Molotov fue el encargado de cerrar la noche en el escenario principal, incluso logro una mejor respuesta del público a comparación de Scorpions que tocó antes que ellos.

La sorpresa no terminó. Cuando todos pensaban que no regresaría, Tito volvió una vez más para interpretar la última parte de “Puto” junto a sus compañeros.

Randy Ebright, batería, lo abrazó finalmente. “Ni me esperaban”, bromeó Tito entre aplausos. Y antes de despedirse, la banda cerró con una última ovación: “Un aplauso para Tito Fuentes, un aplauso, wey”.

Ante el grito unánime del público de “¡otra, otra!”, Molotov regresó una vez más al escenario para cerrar con “Rastaman-Dita”, sellando así una noche energética.

