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acaba de hacer un movimiento legal frente al avance de la.

De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, la solicitó la oficina de patentes de EU el registro de su voz y su imagen para adelantarse a posibles usos indebidos .

Según el portal estadounidense, el registro incluye dos fragmentos de audio: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”, frases que la propia artista utilizó en plataformas digitales en el lanzamiento de su último disco "The life of a showgirl".

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Ambas expresiones quedarían protegidas bajo la figura "marca sonora", la misma categoría legal que resguarda el famoso "tu-dum" de Netflix o las campanillas de la NBC.

La estrategia también incluye una imagen vinculada al exitoso The Eras Tour y en la que se le puede ver a la artista de pie frente a un micrófono, con un body de lentejuelas en tonos azul y rosa, botas plateadas y una guitarra rosa en mano.

Con este pequeño movimiento, la estrella pop busca blindarse de cualquier uso indebido de la IA, tal como el que sucedió hace algunos años, cuando circuló en redes sociales un video en el que, supuestamente, llamaba a votar a favor de Donald Trump.

Swift no es la primer famosa en acudir a estas acciones para proteger su imagen. Matthew McConaughey también recurrió a una estrategia similar al registrar frases, grabaciones de audios y otro tipo de elementos para frenar a la IA dentro de la industria del entretenimiento.

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