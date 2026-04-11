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no es la única involucrada en los preparativos de su boda, ya que su círculo cercano también alista sorpresas para el gran día.

De acuerdo con reportes del periódico The Sun, las damas de honor, entre las que estaríany la modelo Gigi Hadid, preparan un video romántico sobre la relación de la cantante con el jugador de la .

Una fuente señaló al medio británico que el material, con una duración estimada de entre seis y siete minutos, incluirá imágenes de Swift sonriendo y riendo, en las que se destaca lo mucho que disfruta del sentido del humor del deportista. Además, el video repasará su historia desde que se conocieron hasta sus votos matrimoniales.

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Gomez, una de las mejores amigas de la intérprete de “Blank Space”, también estaría organizando un karaoke para que los invitados puedan participar y expresar su cariño a la pareja. “A todos les encantó la oportunidad de elogiar a Taylor mientras cantaban y bailaban juntos”, declaró el informante.

Por su parte, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, estaría especialmente comprometido en que la cantante viva el mejor día de su vida.

La boda se celebrará en Nueva York

Swift y Kelce anunciaron su compromiso en agosto de 2025 mediante una publicación en Instagram, en la que compartieron imágenes juntos en un entorno floral y mostraron el anillo de compromiso.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen en un escenario que los fans aseguran es idéntico al de su álbum Lover. Foto: Redes sociales
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometen en un escenario que los fans aseguran es idéntico al de su álbum Lover. Foto: Redes sociales

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Desde entonces, la pareja ha mantenido discreción sobre los detalles de la celebración. No obstante, recientemente medios estadounidenses han señalado que la boda se realizará en Nueva York el 3 de julio, luego de versiones previas que apuntaban a una mansión de la cantante en Rhode Island en junio.

Mientras tanto, la despedida de soltero de Kelce estaría prevista para finales de mayo en las Bahamas.

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